[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 3일

범띠

38년 아직은 시간이 있으니 서두르지 않는다.

50년 어수선하던 마음이 한결 느긋해진다.

62년 합격으로 커다란 축하를 받는다.

74년 건강이 조금씩 좋아지니 걱정은 내려놓는다.

86년 조금 더 배우는 마음으로 최선을 다한다.

98년 반가운 동창을 우연히 만나는 날이다.