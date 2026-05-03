[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 3일

쥐띠
36년 바라던 운이 성큼 다가온다.
48년 하는 일이 순조롭게 풀린다.
60년 마음을 비우면 문서 운이 뜻대로 풀린다.
72년 소지품을 잃어버리지 않게 유의한다.
84년 잠시 불안하다가 심신이 안정된다.
96년 화합하니 마음이 뿌듯하다.
소띠
37년 금전 운이 오후쯤에 풀리기 시작한다.
49년 송사가 빠르게 해결된다.
61년 마음을 비우니 한결 온몸이 가뿐한 날이다.
73년 근심이 생길 수 있으니 빠르게 귀가한다.
85년 막혔던 금전 운이 다시 풀린다. 97년 지인들과 바쁘게 움직인다.
범띠
38년 아직은 시간이 있으니 서두르지 않는다.
50년 어수선하던 마음이 한결 느긋해진다.
62년 합격으로 커다란 축하를 받는다.
74년 건강이 조금씩 좋아지니 걱정은 내려놓는다.
86년 조금 더 배우는 마음으로 최선을 다한다.
98년 반가운 동창을 우연히 만나는 날이다.
토끼띠
39년 몸살과 감기를 조심한다.
51년 감정적으로 행동하면 방향을 잃는다.
63년 재물을 얻으니 마음이 한결 편해진다.
75년 응원의 박수 소리가 커진다.
87년 대길하지 못한 하루니 각별히 조심한다.
99년 기분이 좋으니 콧노래를 부르는 날이다.
용띠
40년 근심이 말끔히 사라지는 하루다.
52년 마음이 즐거워지는 날이다.
64년 일이 안 풀려서 원점으로 되돌아간다.
76년 마음을 차분히 다스린다.
88년 운이 뒤늦게 발동한다.
00년 모든 일이 뜻대로 잘 풀리지 않는다.
뱀띠
41년 골치 아픈 일이 일어난다.
53년 건강이 회복될 희망이 조금씩 보인다.
65년 열심히 운동하니 마음이 편하다.
77년 가족과 함께하니 마음이 한결 편해진다.
89년 꾸준히 운동하니 점점 젊어진다.
01년 운전 중에는 휴대전화 사용을 삼간다.
말띠
42년 짜증 생겨도 차분히 기다려 본다.
54년 뜻하는 일을 소원대로 성취한다.
66년 어려울 때일수록 상부상조해야 한다.
78년 욕심내지 말고 차분히 지낸다.
90년 건강관리에 신경을 써야 한다.
02년 꾸준한 운동으로 체력이 좋아진다.
양띠
43년 친인척의 기쁜 소식을 듣는다.
55년 뼈마디의 고통이 비로소 사라진다.
67년 문단속을 철저히 해야 한다.
79년 꼭 해야만 하는 일이 생긴다.
91년 소원대로 풀리니 안색이 밝아진다. 03년 반가운 금전 소식을 저녁쯤 듣는다.
원숭이띠
32년 다툼이나 손재수가 있으니 조심한다.
44년 무리한 운동은 좋지 않다.
56년 나쁜 운이 사라지니 마음이 편하다.
68년 여유를 가지면 즐거움이 있다.
80년 최선을 다하면 기쁨이 가득하다.
92년 운이 좋아서 춤이 절로 나온다.
닭띠
33년 귀인을 만나는 날이다.
45년 사람 많은 곳은 피해서 움직인다.
57년 생각지 못한 것을 얻는다.
69년 근심이 말끔히 사라지는 날이다.
81년 막혔던 운이 다시 열리기 시작한다. 93년 먹구름이 걷히니 몸이 덩달아 가벼워진다.
개띠
34년 긴박할 때 도움을 받는다.
46년 마음을 강하게 가져야 운이 따라준다.
58년 만사 대길한 운이 찾아온다.
70년 집안에 우환의 조짐이 보이니 조심한다.
82년 과감한 결단이 필요하다.
94년 계속해서 고민거리만 생긴다.
돼지띠
35년 운수대통하는 날이다.
47년 밝은 운이 다가온다.
59년 운수대통하니 신수가 좋아진다.
71년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
83년 어려움이 끊이지 않는 날이다.
95년 짜증이 많이 나는 날이니 신경 써야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장