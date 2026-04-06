샴발라 골프앤리조트, 日 이어 사이판까지…글로벌 시장 공략 가속화

사이판 라오라오베이와 전략적 업무제휴

김남희 대표 "브랜드 가치 제고에 역량 집중"

0 김남희 샴발라 골프앤리조트 대표(사진 왼쪽)와 염일식 사이판 라오라오베이 골프앤리조트대표가 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

샴발라 골프앤리조트(대표 김남희)가 북마리아나 제도 사이판의 랜드마크인 라오라오베이 골프앤리조트(대표 염일식)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 협약은 국내외 골프 네트워크를 강화하고 글로벌 골프 관광 시장에서 주도권을 확보하기 위한 포석으로 풀이된다. 양사는 이번 파트너십을 통해 상호 협력 체계를 공고히 하고, 해외 골프 관광 활성화 및 고객 서비스 확대를 위한 공동 마케팅을 추진한다. 구체적으로는 연계 상품 개발, 상호 고객 유치, 프로모션 협업 등 다양한 비즈니스 모델을 구축해 고객들에게 차별화된 골프 경험을 제공할 계획이다.

샴발라 골프앤리조트의 이번 행보는 최근 일본 오오카 골프장을 인수한 데 이은 연속적인 글로벌 확장 정책의 일환이다. 국내 운영 경쟁력을 바탕으로 일본 시장에 거점을 마련한 데 이어, 사이판 명문 코스와의 협력까지 이끌어내며 글로벌 리조트 기업으로서의 면모를 갖추게 됐다.

김남희 샴발라 골프앤리조트 대표는 "최근 일본 골프장 인수와 해외 명문 코스와의 협약은 샴발라의 사업 확장을 위한 견고한 기반이 될 것"이라며 "전략적 제휴를 통해 브랜드 경쟁력을 높이고 고객 만족도를 극대화하는 데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 라오라오베이 골프앤리조트는 '백호' 그렉 노먼(Greg Norman)이 설계한 36홀 규모의 대단지 리조트로, 사이판의 천혜의 자연을 온전히 품고 있다. 바다와 산을 넘나드는 드라마틱한 코스 설계 덕분에 국내 골퍼들 사이에서도 반드시 가봐야 할 성지다.