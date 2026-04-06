李대통령 “다주택 양도세 중과유예, 5월9일 신청분까지 허용 검토”

양도세 중과 배제 일몰을 한달여 앞두고 다주택자들이 매각을 포기해 매물이 잠기는 것을 방지하기 위해 최대한 중과 배제 시한을 확보, 처분을 독려하려는 조치로 풀이된다.
이 대통령은 이날 주재한 국무회의에서 "지금까지는 5월 9일까지 허가를 완료하고 계약을 해야 한다고 알려져 4월 중순이 되면 더 이상 매각이 불가능하다고 판단하는 것 같다. 5월 9일까지 허가 신청을 한 경우까지는 허용하는 방향으로 해석을 명확히 하거나 규정을 개정하는 것을 검토해달라"고 주문했다.
이 대통령은 1주택자가 실거주 의무 규정 때문에 전세낀 집을 팔지 못하는 문제도 언급하며 관련 시행령 개정을 검토하라고도 지시했다.
이 대통령은 "다주택자의 경우 세입자 임대 기한 만료까지는 무주택자가 매입할 수 있도록 허가해 주고 있는데, 1주택자들은 왜 우리에게는 불이익을 주느냐는 반론이 많다"며 "1주택자의 항변도 상당히 일리가 있기 때문에 시행령 개정을 검토해 주기 바란다"고 말했다.
이어 "과거에는 이게 단기간이나마 갭투기를 허용하는 꼴이 돼 수요 자극을 우려했으나, 지금 상황은 공급을 늘리는 효과가 훨씬 더 클 것으로 판단된다"고 덧붙였다.