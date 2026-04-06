닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 영화

‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 흥행 돌풍… 엇갈린 평가에도 전세계 개봉수익 5640억

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260406010001424

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 04. 06. 09:05

마리오
/유니버셜 픽쳐스 유튜브
애니메이션 영화 슈퍼 마리오 갤럭시가 엇갈린 평가에도 불구하고 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

6일(현지시간) AP는 일루미네이션과 닌텐도가 공동 제작한 슈퍼 마리오 갤럭시가 북미 개봉 첫 주말 1억3090만 달러(약 1980억원), 개봉 5일간 총 1억9010만 달러의 수익을 올렸다고 보도했다. 해외 80개국에서도 1억8240만 달러를 추가로 벌어들이며, 전 세계 개봉수익은 3억7250만 달러(약 5640억원)에 이른다. 수익통계는 제작사측이 5일(현지시간) 추산한 것이다.

이번 작품은 2023년 개봉해 13억 달러 이상의 흥행 수익을 기록한 슈퍼마리오 브라더스의 후속작이다. 다만 같은 기준(개봉 5일)에서 전작의 2억400만 달러에는 못 미치는 성적이다.

한국에서는 오는 29일 개봉을 앞두고 있다.

북미에서는 4252개 극장에서 상영됐으며, IMAX 등 프리미엄 상영관에서도 관객이 대거 들어왔다.

제작비는 약 1억1000만 달러(마케팅 비용 제외)로 알려졌으며, 평론가 평점은 다소 낮은 수준이다. 그러나 관객 반응은 긍정적이다. 출구 조사에서 가족 관객은 최고 점수를 부여했고, 전체 관객 평가 역시 높은 수준을 유지했다고 AP는 전했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기