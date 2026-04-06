삼정KPMG “미래 결제경쟁력, 금융-유통·소비재 기업 협업이 판가름”

투자 확대 의지는 높지만…비용·인프라는 부담 여전
삼정KPMG는 6일 발간한 '결제 현대화를 위한 금융 및 유통·소비재산업 협업 전략' 보고서에서 금융사와 유통·소비재 기업이 협업 기반의 결제 생태계를 구축하는 것이 필수 과제로 자리잡고 있다고 분석했다.
보고서에 따르면 결제 데이터와 고객 경험을 둘러싼 경쟁이 심화되면서, 금융과 유통·소비재산업 간 전략적 연계 수준이 기업 성과를 좌우하는 요인으로 작용하고 있는 것으로 나타났다.
이번 조사는 전 세계 금융사 500곳과 유통·소비재 기업 500곳을 대상으로 진행됐다. 조사 대상 유통·소비재 기업의 54%는 결제 현대화를 향후 사업 경쟁력의 핵심 요소로 인식하고 있었다. 다만 금융사가 자사의 결제 전략을 충분히 이해하고 있다고 답한 비율은 53%에 그쳤고, 맞춤형 결제 솔루션을 제공받고 있다고 느끼는 비율도 45%에 불과했다.
투자 확대 의지는 양측 모두에서 높게 나타났다. 유통·소비재 기업은 향후 1년간 관련 예산을 평균 2.5% 늘릴 계획이라고 응답했다. 금융사의 60%도 올해 결제 현대화 예산 확대를 추진하고 있다고 답했다. 이중 21%는 5~9% 수준의 증액을 예상했다.
다만 결제 현대화 추진 과정에서 비용과 인프라는 여전히 부담 요인으로 꼽혔다. 금융사의 66%, 유통·소비재 기업의 69%는 높은 구축 비용과 예산 부담을 가장 큰 장애물로 지목했다. 특히 결제 시스템 고도화가 진행될수록 고객 요구에 대한 대응 역량의 중요성도 커지는 것으로 나타났다. 금융사의 41%, 유통·소비재 기업의 35%는 고객 경험 개선을 최우선 과제로 꼽았다.
한상일 삼정KPMG 유통·소비재산업 리더는 "유통·소비재 고객의 온·오프라인을 아우르는 끊김 없는 결제 경험과 빠르고 신뢰할 수 있는 결제 경험에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있어 결제 산업 전반의 혁신과 구조 재편을 동시에 촉진하고 있다"며, "유통·소비재 기업과 은행·카드사 등 금융기관은 새로운 파트너십을 기반으로 전통적인 관계를 넘어, 고객 중심 사고와 민첩성을 핵심 가치로 공유하는 확장형 결제 생태계를 구축함으로써 급변하는 시장에서 주도권을 확보해야 한다"고 강조했다.