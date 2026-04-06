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건설·부동산 업계소식

DL이앤씨, 압구정5구역 수주 위해 초고층 설계기업 ‘에이럽’·‘도카’와 협업

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전원준 기자

승인 : 2026. 04. 06. 09:37

DL이앤씨) 압구정5구역 초고층 글로벌 협업
DL이앤씨가 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 수주를 위해 초고층 건축물 설계 및 시공 기술을 보유한 글로벌 기업인 '에이럽' 및 '도카'와 협업한다./DL이앤씨
DL이앤씨가 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 수주를 위해 초고층 건축물 설계 및 시공 기술을 보유한 글로벌 기업들과 손을 잡는다.

DL이앤씨는 초고층 구조 설계 분야에서 세계적 명성을 가진 영국의 '에이럽(ARUP)', 골조 시공 제어 분야 글로벌 선도기업인 오스트리아의 '도카(DOKA)'와 전략적 협업을 진행하고 있다고 6일 밝혔다.

지난달 방한한 에이럽, 도카 관계자들을 만나 초고층 건축물 설계 및 시공 기술에 대한 논의를 마쳤다는 게 회사 설명이다. 이들 기업의 핵심 역량을 결집시켜 안전성과 시공 효율성을 극대화한 기술력을 압구정5구역에 적용하기 위해서다.

에이럽은 초고층빌딩협의회(CTBUH)가 인증한 '초고층 건물 설계 실적' 세계 1위 기업이다. 영국 런던의 초고층 랜드마크 '더 샤드', 싱가포르의 복합 리조트 '마리나 베이 샌즈', 아랍에미리트 두바이의 '무라바 베일' 등 다수의 설계를 담당했다.

DL이앤씨는 압구정5구역에 에이럽이 개발한 인공지능(AI) 기반 생성형 설계 프로그램인 '오바바쿠스(Ovabacus)'를 국내 최초로 적용한다. 건축 계획을 기반으로 방대한 양의 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 가장 최적화된 구조 평면을 도출해 내는 프로그램이다.

초정밀 골조 시공 솔루션으로 정평이 난 도카와도 손을 잡았다. 말레이시아 쿠알라룸푸르 '메르데카 118', 미국 뉴욕 '432 파크 애비뉴' 등 글로벌 초고층 프로젝트에서 기술력을 입증해 왔다.

DL이앤씨 관계자는 "대한민국 최상위 주거 프로젝트인 압구정5구역을 세계적인 랜드마크로 구현해 내기 위해 각 분야 세계 최고 전문가들과의 준비를 완벽히 마쳤다"며 "DL이앤씨는 압구정5구역에서 초고층 건축 기술력의 새로운 지평을 열 것"이라고 말했다.
전원준 기자

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