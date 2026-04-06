경복대, 대한민국 국가브랜드대상 대학국제화 부문 1위

KakaoTalk_20260406_165031069 0 경복대학교가 'THE 2026 NYF-K-NBA 대한민국 국가브랜드대상' 대학국제화 부문에서 1위를 수상했다. /경복대학교

경복대학교(경복대)가 대한민국 국가브랜드대상에서 대학국제화 부문 1위를 차지했다.경복대는 'THE 2026 NYF-K-NBA 뉴욕페스티벌 대한민국 국가브랜드대상' 대학국제화 부문에 1위로 선정됐다고 6일 밝혔다. 지난 2024년과 지난해 UNIVERSITY COLLEGE 부문 수상에 이어 올해까지 3년 연속으로 수상 기록을 이어오게 된 것이다.'NYF K-NBA 대한민국 국가브랜드대상'은 국가 자산으로서 가치와 경쟁력을 갖춘 브랜드를 선정하는 시상식으로, 올해로 17회를 맞는다.경복대는 8400여 개 산학협력 기업과 해외취업지원 프로그램, 맞춤형 취업 지원 시스템을 갖춰 대학정보공시 기준 수도권 대학 통합 취업률 1위를 기록하는 등 성과를 내보였다. 특히 인공지능(AI)과 디지털트윈 기반 교육 혁신을 추진하며 산업계·학계·지역사회와 협력해 현장 문제 해결형 연구를 수행하고 있다. 또 교육부 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 연계해 지역 전략산업 수요 기반 인재 양성을 강화하는 한편 산학협력 프로젝트도 확대해 지역과 함께 성장하는 대학 모델을 선보이고 있다.전지용 경복대 총장은 "경복대의 비전과 전문성, 기업가정신을 바탕으로 글로벌 인재를 양성해 온 노력이 3년 연속 수상으로 이어졌다"며 "산업 수요 기반 온디맨드 교육과정과 개인 맞춤형 진로설계 시스템을 더욱 강화하겠다"고 했다.