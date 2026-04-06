정원오·박주민, ‘여조 왜곡’ 공방…“임의로 가공” vs “경선룰 맞춤”

박주민 "무응답 제외해 지지율 부풀려…명백한 선거법 위반" 지적

정원오 "경선 룰 맞춘 정확한 재환산…유의사항 명확히 표기"

asdasdasd 0 (왼쪽부터) 정원오·박주민 더불어민주당 서울시장 예비후보가 3일 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 더불어민주당 서울시장 본경선 후보자 2차 합동토론회에서 토론을 준비하고 있다. /연합

더불어민주당 서울시장 본경선 투표를 하루 앞둔 6일, 박주민 예비후보가 당내 경쟁자인 정원오 예비후보의 여론조사 홍보물을 두고 "공직선거법 위반 소지가 크다"라고 지적하자, 정 후보 측은 "정확한 환산이다"라고 반박했다.박 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신의 소셜미디어를 통해 게재하는 등 정 후보 측 홍보물에 대해 "여론조사 결과를 임의로 가공해 대규모로 유포했다"며 "특정 후보에게 유리하게 수치를 재편집해 공표했다"고 말했다.박 후보 측은 정 후보 캠프가 "여론조사의 '모름'이나 '무응답' 층을 임의로 제외하고 후보자 간 비율만 다시 계산해 실제 지지율인 것처럼 유포했다"고 주장하는 한편, "관련 게시물을 삭제하고 필요한 조치를 수행하라"고 항의했다.박 후보의 주장 이후, 과거 비슷한 논란이 있던 장예찬 전 여의도연구원 부원장도 자신의 SNS에 게시글을 올렸다. 장 전 부원장은 "정원오 구청장은 공직선거법 위반으로 피선거권 박탈이 확실하다"며 "나는 표기 문제로 벌금 150만원을 선고받았다. 없는 조사 결과를 만들었으니 선거법 위반으로 수사해야 한다"고 주장했다.이에 대해 정 후보 측은 입장문을 통해 "선거법이 금지하고 있는 허위나 왜곡은 없다"고 반박했다. 정 후보 측은 "원 데이터 수치에 기반해 정확한 계산으로 백분율을 재환산했고 이를 웹자보에 명확히 표시했다"며 "백분율 재환산이 활영된 것"이라고 설명했다.이어 "백분율 재환산 수치를 제시한 이유는 민주당 경선 투표 방식 중 일반국민 여론조사가 모름과 무응답을 원천적으로 배제하기 때문"이라며 "과거 21대 대선 당시 이재명 후보와 김문수 후보, 이준석 후보 등이 맞붙었던 때에도 이와 유사하게 유효응답자 기준으로 백분율을 재환산한 수치를 활용한 언론 보도가 있었다"고 덧붙였다.