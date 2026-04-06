美·이란 2단계 협상안 검토…트럼프 압박 속 이란 결단 주목

'핵 포기-제재 완화' 빅딜 포함… '이슬라마바드 협정' 가시화

외신 "중재안 현실화할 경우 호르무즈 해협 재개방 가능성"

트럼프 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미시간주 디어본의 포드자동차 생산 공장을 방문하고 있다./로이터·연합

미국과 이란이 즉각적인 휴전 이후 종전을 논의하는 '2단계 협상 중재안'을 놓고 검토에 들어간 것으로 전해졌다. 중재안이 현실화될 경우 호르무즈 해협 재개방으로 이어질 가능성도 제기된다.6일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 파키스탄은 밤사이 미국과 이란에 적대 행위 중단을 위한 구체적인 협상 틀을 전달했다. 중재안은 즉각적인 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 1단계로 하고, 이후 15~20일 내 포괄적인 종전 합의를 도출하는 2단계 접근법을 골자로 한다.중재안에는 단순 휴전을 넘어선 핵심 교환 조건도 포함된 것으로 전해졌다. 로이터 소식통에 따르면 잠정적으로 '이슬라마바드 협정'으로 불리는 이번 합의안에는 이란이 핵무기 개발을 영구히 포기하는 대신, 미국이 경제 제재를 완화하고 동결 자산을 해제하는 내용이 담겼다.이번 협상은 파키스탄 군 총사령관 아심 무니르 원수가 주도한 것으로 전해졌다. 무니르 원수는 JD 밴스 미국 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 아바스 아라그치 이란 외무장관과 연쇄 접촉을 이어가며 합의문을 조율했다. 양측의 유일한 소통 창구 역할을 한 파키스탄은 전자 방식의 양해각서(MOU) 체결을 통해 신속하게 합의를 매듭짓겠다는 구상이다.앞서 미국 정치매체 악시오스 역시 미국과 이란이 중재국을 통해 물밑 협상을 진행하고 있다고 보도했다. 해당 보도에 따르면 양국은 1단계 45일 휴전에 이어 2단계 전쟁 종식에 이르는 협상안을 논의 중의라고 전했다.미국과 이란의 협상 소식은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 유예 시한을 하루 연기한 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 5일 당초 6일로 예고했던 인프라 타격 시점을 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 늦췄다. 트럼프 대통령은 최근 "단기간 내 휴전이 이뤄지지 않을 경우 심각한 결과가 있을 것"이라며 이란을 압박해 왔다.다만 최종 합의까지는 이란의 판단이 변수로 남아 있다. 파키스탄 소식통에 따르면 이란은 제안을 전달받고도 아직 확답을 내리지 않은 상태다. 이란 고위 관계자는 로이터통신에 "현재 제안을 검토 중이지만 어떠한 시한이나 압박도 수용하지 않을 것"이라고 밝혔다.