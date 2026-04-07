정년 후 재고용…LS일렉트릭, 전력 인프라 경쟁력 강화

2010년부터 정년퇴직자 3분의 1 재고용

고용 안정성·기술 경쟁력 강화

신규 채용도 확대

(사진2) LS일렉트릭 청주 배전반 라인 0 LS일렉트릭은 정년 후 재고용 확대를 본격화한다고 밝혔다. 사진은 LS일렉트릭 청주 공장에서 관계자들이 배전반을 최종 점검하는 모습./LS일렉트릭

(사진1) LS일렉트릭 청주 배전반 라인 0 /LS일렉트릭

LS일렉트릭이 정년 후 재고용 제도를 전략적으로 확대해 기술 경쟁력과 사업 연속성을 동시에 끌어올릴 계획이다.7일 LS일렉트릭에 따르면 회사는 2010년부터 매년 정년퇴직자의 약 3분의 1을 재고용하는 정책을 지속해오고 있다. 연구개발과 생산, 영업 전반의 연속성을 확보하는 인사 정책을 일관되게 시행하며 핵심 기술 및 사업 경험을 보유한 숙련 인재 유출을 막고 있다는 설명이다.특히 지난해에는 업계 최초로 '정년 후 재고용 위원회'를 설치해 체계적인 선발과 운영 기반을 마련하고 전략적 숙련 인재 활용 체계를 구축했다. LS일렉트릭 노사는 지난해 9월 글로벌 사업 확대를 위한 상생 협력 관계 강화를 위해 임금 및 단체협약을 회사에 모두 위임하고, 정년 후 재고용 위원회를 설치해 고용 안정성 확대와 회사의 발전을 함께 도모하는 '윈-윈(WIN-WIN)' 기반을 마련했다.이 같은 제도는 사업과 생산의 경쟁력으로 이어진다는 평가다. 장기간 축적된 직무 경험과 기술 노하우를 보유한 인재들이 지속적으로 영업, 연구개발, 생산 현장에 투입되며 제품 완성도와 품질 신뢰도, 고객 대응력을 끌어올리며 프로젝트 수행 과정에서도 시행착오를 줄이며 납기 경쟁력을 강화하고 있다.글로벌 사업에서도 효과가 나타나고 있다. LS일렉트릭은 북미 배전반 제조 자회사 MCM엔지니어링II, 베트남 박닌 공장 등 해외 생산 거점에 영업, 연구개발, 생산 분야 재고용 인력을 전략적으로 파견해 모기업의 기술 DNA와 운영 노하우를 이식하고 있다. 사업 초기 안정화 기간을 최소화하고 현지 근무자들의 업무 역량을 빠르게 끌어올리는 방식이다.회사는 재고용 확대와 함께 정부의 일자리 창출 정책에 맞춰 청년 일자리 확대, 고용취약계층 채용에도 힘쓰고 있다. 매년 채용 규모 확대를 추진하는 가운데 지난 20년간 신입사원 공채 제도를 유지해왔으며 지역 우수 인재 확보를 위한 현장실습 인턴 프로그램도 함께 운영하고 있다. 이와 함께 장애 예술인, 제대 군인, 보훈 인력 등 고용취약계층 대상 채용에도 적극 참여하며 기술 경쟁력과 사회적 가치 창출에도 힘을 싣고 있다.LS일렉트릭 관계자는 "정년 후 재고용은 단순한 인력 운영 방식이 아니라 전력 인프라 '슈퍼사이클' 국면에서 안정적인 기술 경쟁력과 사업 역량을 확보하는 핵심 전략"이라며 "축적된 기술과 경험을 가진 기술 명장의 이탈을 막아 글로벌 전력 시장에서 주도권을 확실히 확보해 나가겠다"고 밝혔다.