“전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑, 공공요금 체납 16억 상인들 한숨

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경기 시흥 배곧신도시의 복합상업시설인 아브뉴프랑 시흥 배곧이 누적된 관리비와 공공요금 체납으로 단전·단수 위기에 처한 사실이 알려지며 입점 상인과 소유주들의 우려가 커지고 있다.배곧 아브뉴프랑센트럴 관리단은 최근 긴급 공지를 통해 "장기간 누적된 관리비 및 공공요금 체납으로 인해 단전·단수 위협에 직면해 있다"며 소유주와 임차인, 입점 상인들에게 관리비 납부 협조를 요청했다.관리단에 따르면 현재 확인된 공공요금 체납 규모는 한국전력 전기요금 약 7억3000만원, 시흥시 수도요금 약 3억8200만원, 열병합 난방·온수 요금 약 5억500만원 등 총 16억원에 달한다.특히 전기요금 체납액은 불과 한 달 전 약 5억7000만원 수준에서 7억3000만원으로 급증한 것으로 전해졌다.관리단은 "전 관리인으로부터 인수인계 자금을 전혀 넘겨받지 못한 상태"라며 "현재까지 신임 관리단 계좌로 납부된 금액은 약 6000만원 수준에 그쳐 체납금과 운영비를 감당하기 어려운 상황"이라고 설명했다.또한 레드·블루·퍼플동의 경우 5월 고지서 기준 관리비 납부를, 오렌지·옐로우·그린동은 지난달 고지 금액 기준 납부를 요청하며 "관리비 납부는 단순한 비용 납부가 아니라 전기·수도·난방 등 필수 공용시설 유지와 단전·단수 방지를 위한 최소한의 조치"라고 강조했다.해당 공지가 온라인 커뮤니티를 통해 확산되자 지역 주민과 상인들의 반응도 이어졌다.실제로 과거 입점 경험이 있다는 한 이용자는 "초창기에 장사했는데 3년 뒤 다시 가보니 2~3층은 폐허처럼 변해 있었다"고 회상했다.상가 매입을 고려했다는 누리꾼도 "사무실을 얻으려 했는데 이런 일이 있을 줄 몰랐다"고 밝혔으며, 일부는 "임대료를 낮춰야 한다"며 공실 문제를 지적하기도 했다.반면 상가 소유주로 추정되는 한 이용자는 "웃을 일이 아니다"라며 답답함을 토로했고, 또 다른 소유주는 "해탈의 웃음"이라고 표현하며 장기화된 상권 침체에 대한 피로감을 드러냈다.관리단은 "인수인계 및 행정 정리가 완료되는 대로 모든 납부 내역을 투명하게 정산해 안내하겠다"며 구성원들의 적극적인 협조를 당부했다.