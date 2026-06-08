이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

지선 민심 이반에 로우키…"옛날처럼 '줄투표' 안 해…5000만 지성체 못 속여"

與에 쓴소리…"성 안으로 품어야…사상검열 안 돼"

"골프와 선거는 고개 들면 져…내 탓이다. 죽을힘 다해 겸손할 것"

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-3691> 0 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합

이재명 대통령이 8일 지난 3일 끝난 지방선거 결과와 관련, 더불어민주당을 향해 "야당일 때는 창을 잘 써야 하지만, 집권 여당은 포용하는 그릇, 바다가 돼야 한다"고 주문했다. 아울러 진영을 떠나 인물과 공약을 보고 교차투표를 하는 유권자들의 냉정한 투표 행태를 짚으며 "국민이 참 무서운 존재라는 걸 느꼈다"며 몸을 낮췄다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 '대통령 취임 1주년 기자회견 및 정책 토론'에서 청년층 민심 이반 원인과 선거 결과에 대한 취재진의 질문을 받고 이같이 답했다. 그는 유권자들의 고도화된 투표 성향을 분석하며 반성을 드러냈다. 그는 서울시장 선거를 언급하며 "구청장 합계 득표하고 시장 합계 득표 차이가 많은데 시의원 득표를 더하면 훨씬 더 차이가 난다"며 "옛날처럼 '1번 쫙, 2번 쫙' 줄투표를 하는 게 아니라 유권자들이 다 고른다는 것"이라고 진단했다.이어 "구청장은 민주당을 찍으면서 시장은 굳이 딴 데를 찍는 이런 선택이 무섭지 않나"라며 "우리는 옆에 있는 사람을 속일 수 있다고 생각하지만, 눈과 귀를 가진 이 5000만 개의 거대한 지성체들은 속일 수 없다. 다 보고 듣고 어느 순간 행동한다"고 강조했다.또 이 대통령은 "과거 50만에 이르는 엄청난 군사 무력을 동원한 쿠데타와 현실 권력의 진입도 결국 국민들이 그 눈빛과 마음으로 이겨냈다"며 "위대한 나라를 만든 건 권력자 몇몇이 아니라 오손도손 잘 살아보기 위해 죽을힘을 다한 국민들의 역량"이라고 치켜세웠다.아울러 청년층이 비판하는 여당 특유의 '도덕적 우월감과 진영 담론'에 대해서는 당의 근본적인 체질 개선을 주문했다. 당대표 출신인 이 대통령은 이를 공성전에 비유하며 "집권했을 때의 당과 야당일 때의 당은 응당 달라야 한다. 야당은 창을 잘 써서 찔러야 하지만, 집권당은 성안으로 들어오는 사람들을 품어주는 그릇이 되어야 한다"고 지적했다.그는 "성안으로 들어오는 사람이 전에 우리를 욕하던 사람일 수도 있고 색깔이 다를 수도 있다"며 "그런데 집안에 들어오는 사람에게 '너 배고파서, 얻어먹을 게 있어서 왔지? 언제든 배신할 거지?'라고 모욕을 하면 되겠느냐"고 꼬집었다.당내 일부 인사들의 폐쇄성과 거친 언사에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "진짜 강한 정당은 바다처럼 다 받을 수 있는 외유내강한 곳"이라며 "욕설 잘하고 폭언을 한다고 강해 보일지 몰라도, 결국 다 떨어져 나가고 소수만 남게 된다"고 지적했다. 이어 "쌍둥이도 다른데 다름을 강조하고 사상 검열을 해버리면 다 적군이 되고 결국 나밖에 안 남는다. 우리와 색깔이 다르더라도 최대한 모아 포용해야 한다"고 재차 강조했다.다만 선거 부진에 대한 책임은 자신에게 돌렸다. 이 대통령은 "골프와 선거는 고개 들면 진다는 말이 있는데, 저도 사실 '이렇게 열심히 했는데 설마 버리겠어'라며 너무 쉽게 생각한 측면이 있었다"며 "선거 후 2~3일은 저도 상태가 별로 안 좋았지만, 결론은 나의 부족함이었다"고 자성했다.그러면서 "비가 안 와도 대통령 책임인데, 도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어졌어도 이는 국민과 정권이 제게 주는 경고"라며 "단 한 명의 주권자까지도 죽을힘을 다해 온 정성을 다해 설득하겠다는 마음이 부족했다. 더 낮은 자세로 겸손하게 임하겠다"고 덧붙였다.