



[카드뉴스] 무심코 넘기면 위험한 몸의 이상 신호 TOP 6

몸은 생각보다 먼저 신호를 보냅니다.

별거 아니라고 생각했던 변화가 건강 상태를 알려주는 단서일 수도 있습니다.

귓불에 깊은 주름이 생겼다 주름은 노화 과정에서도 나타날 수 있지만, 귓불의 사선주름(프랭크 징후)은 심장 질환의 위험 신호일 수 있습니다.

주름 자체가 질환을 의미하는 것은 아니지만, 고혈압·당뇨병 등 위험요인이 있다면 함께 확인해볼 필요가 있습니다.

발목이 자주 붓는다 발목 부종은 피로나 장시간 같은 자세 때문일 수 있습니다. 하지만 반복되거나 아침에도 지속된다면 심장, 신장 또는 혈관 건강과 관련된 문제를 확인해볼 필요가 있습니다.

손톱에 갑작스러운 변화가 생겼다 손톱은 건강 상태를 반영하는 지표 중 하나입니다. 색 변화, 갈라짐, 함몰 또는 새로운 줄무늬가 생겼다면 영양 상태나 전신 건강 상태를 점검해볼 필요가 있습니다.

혀 색깔이 평소와 다르다 혀는 구강 건강뿐 아니라 전신 건강 상태를 반영할 수 있는 부위입니다. 창백함, 과도한 설태 또는 색 변화가 장기간 지속된다면 전문의 상담이 도움이 될 수 있습니다.

충분히 자도 피곤하다 수면 시간이 충분한데도 피로가 지속된다면 빈혈, 갑상선 기능 이상, 수면무호흡증 등 다양한 원인을 확인해볼 필요가 있습니다. 특히 2주 이상 지속되는 경우에는 진료를 고려해볼 수 있습니다.

입술 색이 창백해졌다 입술은 혈액순환과 산소 공급 상태를 반영할 수 있습니다. 창백함이 지속되고 어지럼증이나 피로감이 함께 나타난다면 호흡기, 심혈관 질환, 빈혈 등 건강 상태를 확인해볼 필요가 있습니다.