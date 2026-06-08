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‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 08. 08:28

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박희선
/박희선 인스타그램
넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 출연자 박희선이 최근 온라인상에서 확산된 논란과 관련해 입장을 밝혔다.

박희선은 자신의 SNS를 통해 최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 제기된 각종 의혹에 대해 "명백한 허위사실"이라고 반박했다.

그는 "해당 허위사실 유포 건은 이미 수사기관 절차를 통해 사실이 아닌 내용으로 확인된 사안"이라며 "2026년 1월 허위사실 유포 혐의로 형사 고소를 진행했고, 4월 피의자가 입건돼 검찰에 송치됐다"고 밝혔다.

이어 "근거 없는 주장에 일일이 대응하는 것이 오히려 불필요한 확산을 초래할 수 있다고 판단해 조용히 대응해왔다"면서도 "최근 해당 내용이 다시 유포되며 사실이 아닌 내용이 반복적으로 재생산되고 있는 상황에 깊은 유감을 표한다"고 말했다.

또한 "허위사실 유포와 명예훼손, 이를 무분별하게 재생산하는 행위는 명백한 불법행위"라며 법무팀과 함께 관련 게시물과 유포 경로를 모니터링하고 있으며 확인되는 불법 행위에 대해 강경 대응할 방침이라고 밝혔다.

앞서 채널A 연애 예능 '하트시그널4' 출연자인 김지민은 자신의 SNS에 박희선과 관련한 의혹 등을 언급한 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 김지민은 "사실관계가 명확히 확인되지 않은 이미지로 피해와 상처를 입은 박희선과 팬들에게 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며 일부는 기존에 작성되어 있던 내용이 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용이 포함되어 있다"고 해명했다.

정아름 기자

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