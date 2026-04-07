네이버-EBS, 지식 영상 콘텐츠 구축 위해 맞손

7일 네이버 사옥에서 업무협약 체결

대규모 지식·학습 영상 콘텐츠 제작

clip20260407083232 0 네이버 사옥. /네이버

네이버가 EBS와 함께 신뢰도 높은 지식 영상 콘텐츠 구축에 나선다.7일 네이버는 경기 성남시에 있는 네이버 1784 사옥에서 EBS와 '지식 영상 콘텐츠 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 최수연 네이버 대표, 김유열 EBS 사장 등 주요 관계자가 참석했다.두 회사는 협약을 통해 대규모 지식·학습 영상 콘텐츠를 제작하기로 했다. 실생활과 밀접한 정보성 콘텐츠부터 초·중·고 교과 과정을 반영한 학습 콘텐츠까지 폭넓게 제작하는 것은 물론 지식 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지식영상 아카이브 확장을 추진한다.이는 네이버 검색·홈피드·지식백과 등 주요 서비스에 제공될 예정이다.최 대표는 "네이버의 AI 기술·플랫폼 역량과 EBS의 검증된 콘텐츠 제작 역량이 결합해 신뢰할 수 있는 지식 콘텐츠 생태계 확장을 이끌 것"이라고 말했다.김 사장은 "이번 협약은 EBS의 제작 노하우와 네이버의 AI 기술력을 결합하는 혁신의 출발점"이라며 "신뢰할 수 있는 디지털 환경 조성에 기여하도록 노력하겠다"고 했다.