BC카드 “페이북서 ‘스노우’ VIP 1개월 무료 이용권 받으세요”

clip20260407100154 0 /BC카드

BC카드는 금융 플랫폼 최초로 사진 편집 및 카메라 서비스 '스노우 VIP 1개월 무료 이용권'을 제공하는 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.이번 이벤트는 다음달 3일까지 생활금융플랫폼 '페이북'에서 진행된다. 페이북 앱 내 이벤트 페이지에서 '구독권 받기' 버튼을 클릭하면 쿠폰 번호가 발급되며, 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 서비스를 이용할 수 있다.BC카드 회원사(우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, 신한카드, Sh수협은행, 광주은행, BC바로카드) 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 참여 고객 전원에게는 '스노우 VIP 1개월 이용권(월 1만1900원)'이 제공된다.'스노우 VIP'는 일반 버전 대비 증명사진 생성, 벚꽃 사진 전용 필터, 체형 보정, 숏폼 영상 제작 등 최신 AI 기능을 보다 자유롭게 이용할 수 있는 구독 서비스다. 직접 촬영한 사진을 전문가 수준으로 간편하게 보정할 수 있을 뿐 아니라, AI 기반 영상 생성도 가능해 고물가로 사진 촬영 비용 부담이 커진 요즘 유용한 서비스로 활용할 수 있다.BC카드는 스노우와 제휴 프로모션을 통해 500만 월간 활성화 이용자수(MAU)를 보유한 페이북 앱 이용자에게 서비스 체험 기회를 제공하고, AI 카메라가 제공하는 일상의 편리함과 즐거움을 보다 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.