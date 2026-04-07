닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

5만원권 부산물 담은 조폐공사 돈명태 마그넷 4차도 완판

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260407010002094

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 04. 07. 15:23

돈명태마그넷
품절 사태를 빚은돈명태 마그넷/한국조폐공사
한국조폐공사가 선보인 화폐 굿즈 돈명태 마그넷이 연이어 매진을 기록하며 관심을 끌고 있다.

7일 조폐공사에 따르면 이날 오전 10시부터 예약 판매를 시작한 '돈명태 마그넷'은 판매 시작과 동시에 품절됐다. 1인당 구매 수량을 5개로 제한했음에도 빠르게 동이 났다. 이번은 4차 예약 판매로, 앞서 진행된 1~3차 물량 역시 모두 완판된 상태다. 제품 가격은 개당 2만9700원이다.

'돈명태 마그넷'은 5만 원권 약 2장의 부산물을 활용해 명태 특유의 황금빛 색감을 구현한 것이 특징이다. 여기에 에폭시 레진 공법을 적용해 선명도와 고급스러움을 높였으며, 명태를 묶는 명주실 질감은 실리콘 소재로 표현해 전통적 요소를 살렸다. 자석이 부착돼 냉장고 등 금속 표면에 부착할 수 있도록 제작됐다.

이 제품은 전통적인 장식품인 '명태'에서 착안했다. 예로부터 명태는 또렷한 눈으로 집을 지키고, 크게 벌린 입으로 좋은 일을 맞이하는 상징으로 여겨졌다. 선조들은 이를 집 안에 걸어두며 가정의 평안과 무탈을 기원했다. 또한 명태를 명주실로 감싸는 풍습에는 몸과 마음의 건강을 바라는 의미가 담겨 있다.

조폐공사는 이러한 전통적 상징에 실제 화폐 요소를 결합해 '진짜 돈을 품은 돈명태'라는 콘셉트로 상품을 기획했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “내일 밤 이란 전체 없앨 수 있다”…인프라 초토화 최후통첩

[르포]“돈만 주면 뭐든지 합니다”…난무하는 ‘범죄 대행’ 직접 접촉해보니

트럼프 “내일 자정까지 교량·발전소 완전 파괴”…이란 “망상, 오만한 수사”

김여정 “李 유감, 다행스럽고 현명한 처사...金도 솔직·대범 자세로 평가”

삼성전자 1분기 영업익 57조원…한국 기업 신기록

“QR 찍지 마세요” 집으로 온 검찰 ‘출석요구서’… 신종 보이스피싱 주의보

미 우주선 아르테미스Ⅱ, 40만㎞ 돌파…56년 만에 인류 최장거리 신기록

지금 뜨는 뉴스

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막

‘히틀러 찬양’ 칸예 웨스트, 영국 땅 못 밟나…자격 검토

4월의 서울, 벚꽃만 보기 아쉽다면 여기 어때요?