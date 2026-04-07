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다시 찾아온 ‘한강 드론라이트쇼’…올봄 밤하늘 수놓는다

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박아람 기자

승인 : 2026. 04. 07. 11:15

4~6월 총 5회 진행
10일 여의도 한강공원서 첫 공연
어린이날, 드론 2000대 활용
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1000대의 드론이 뚝섬한강공원의 밤하늘을 수놓고 있다. /박아람 기자
올봄 한 강 밤하늘이 다시 한번 빛으로 물든다.

서울시는 오는 10일부터 6월 5일까지 여의도·뚝섬·잠실 한강공원에서 '2026 한강 불빛 공연(드론 라이트쇼)'을 선보인다고 7일 밝혔다.

올해는 서울 대표 봄 축제인 '서울스프링페스티벌'의 공식 프로그램으로 운영돼 공연과 체험 콘텐츠 등도 함께 즐길 수 있다.

첫 공연은 오는 10일 여의도 한강공원 물및무대에서 열린다. 방탄소년단(BTS)과 콜라보레이션한 캐릭터 'BT21'을 활용한 'BT21 in Seoul' 테마로, 서울 곳곳을 즐기는 캐릭터 스토리를 드론 연출로 구현한다.

25일에는 뚝섬한강공원에서 라인프렌즈의 브라운과 샐리가 등장하는 퍼포먼스가 펼쳐진다. 5월 5일 어린이날에는 잠실한강공원에서 약 2000대 드론이 '스타워즈' 테마 공연을 선보인다.

이 밖에도 5월 16일 '빛의정원'과 '쉬엄쉬엄 한강 3종 축제'와 연계해 총 5회에 걸쳐 진행된다. 공연은 오후 8시 30분부터 약 15분간 이어지며, 전후로 다양한 문화예술공연도 펼쳐진다.

김명주 시 관광체육국장은 "시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠를 통해 서울을 다시 찾고 싶은 매력적인 관광도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.
박아람 기자

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