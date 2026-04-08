장금철 제1부상, 김여정 담화 긍정평가에 “개꿈같은 소리”

“멍청한 바보들의 ‘희망섞인 해몽’...담화 주제의 핵은 분명한 경고”

2026040701000364900018141 0 김여정 노동당 총무부장./연합

장금철 북한 외무성 제1부상은 김여정 노동당 총무부장의 담화에 대한 한국 측의 긍정평가에 대해 "개꿈같은 소리"라며 대남 관계에 재차 선을 그었다.장 부상은 8일 내놓은 담화를 통해 "청와대를 포함한 한국 내 각계의 (김여정 부장 담화에 대한) 분석은 참으로 가관"이라며 "한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 '이례적인 우호적반응', '정상들 사이의 신속한 호상의사확인'으로 받아들이며 개꿈같은 소리를 한다면 이 역시 세인을 놀래우는 멍청한 바보들의 '희망섞인 해몽'으로 기록될 것"이라고 밝혔다.장 부상은 "담화 주제의 핵은 분명한 경고"라며 "(김여정) 당중앙위원회 부장의 담화에 대하여 말한다면 분명 그는 아주 짤막한 점잖은 문장과 표현으로써 한국을 향해 재치 있는 경고를 날렸다"고 말했다.이어 장 부상은 "담화의 속내를 일깨워주고자 한다"며 "잘했다. 너희가 안전하게 살려면 솔직하게 자기 죄를 인정할 줄도 알아야 한다. 뻔뻔스러운 것들 무리 속에 그래도 괜찮게 솔직한 인간도 있었는데, 안전하게 살려면 재발을 막아라. 편하게 살려면 우리에게 집적거리지 말라"고 덧붙였다.아울러 장 부상은 유엔 북한인권결의안 공동제안국에 참여한 한국에 대해 "동네 개들이 짖어대니 무작정 따라 짖는 비루먹은 개들"이라는 김여정 부장의 평가를 전하며 "가장 적대적인 적수국가인 한국의 정체성은 당국자가 무슨 말과 행동을 하든 결단코 변할 수 없다"고 강조했다.