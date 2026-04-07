“윤여정·송강호...꿈 같은 캐스팅”

넷플릭스 오리지널 '성난 사람들2' 이성진 감독

성난사람들2 0 '성남사람들2'에서 부부로 호흡을 맞춘 송강호(왼쪽)·윤여정/넷플릭스

이성진 감독 0 '성남사람들2' 연출을 맡은 이성진 감독/넷플릭스

넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들'(BEEF) 시즌2를 연출한 이성진 감독은 7일 화상 인터뷰에서 윤여정·송강호 캐스팅 비화를 이렇게 밝혔다. 오는 16일 공개되는 시즌2는 2023년 에미상 8관왕을 기록한 시즌1의 후속작으로 폐쇄적인 컨트리클럽을 배경으로 권력과 계층이 얽힌 갈등을 그린다. 윤여정은 클럽 오너 박 회장을, 송강호는 그의 두 번째 남편 김 박사를 맡아 서사의 중심축을 이끈다.두 배우를 향한 감독의 구애는 시즌1 이후 달라진 이 감독의 일상에서 비롯됐다. 이 감독은 한국을 오가며 방탄소년단 알엠의 솔로 2집 선공개 곡 '컴 백 투 미(Come back to me)' 뮤직비디오 촬영 등에 참여하며 이전에는 접하기 어려웠던 한국 사회 최상층을 경험했고, 이를 작품에 담기로 결심했다. 그러면서 자연스럽게 "현존하는 최고의 배우"인 두 사람에게 러브콜을 보내게 됐다.송강호는 역할에 대한 확신이 서지 않는다며 처음에는 고사했지만 윤여정이 직접 설득에 나섰다. 이 감독은 "송강호가 역할이 자신에게 맞는지 어떻게 연기해야 할지 확신이 서지 않는다며 거절했는데 윤여정 선생님이 '당신은 송강호 잖아요. 어떤 캐릭터든 소화할 수 있으니 꼭 출연해야 한다'라고 설득해주셨다"면서 "정말 감사한 일"이라고 전했다.두 배우가 처음 함께 등장한 장면은 서울 용산구 한 건물에서 촬영됐다. 이 감독은 촬영 당시 봉준호 감독이 현장을 찾았던 순간을 회상하며 "촬영 도중 봉준호 감독이 세트장에 불쑥 나타나 모니터 앞으로 오더니 '정말 그렇게 컷을 잡을 건가?'라고 물으셨는데 그 순간이 제 경력 중 최고의 순간이었고, 평생 잊지 못할 기억으로 남을 것 같다"고 말했다.함께 출연한 찰스 멜튼 역시 두 배우와 함께한 현장의 분위기를 생생히 전했다. 멜튼은 "두 배우와 한 장면에서 호흡을 맞출 수 있었던 건 정말 큰 선물이었다. 송강호의 위엄과 겸손함은 물론 (연기를 위한)끊임없는 준비가 느껴졌고, 윤여정은 정말 깊은 경외감이 느껴지는 배우였다. 그녀가 방에 있을 때면 정말 신비롭고 마법 같은 경험을 하게 됐다"고 했다.끝으로 이 감독은 "우리 이 작은 반도가 지난 몇 년간 문화적으로 이룬 성과가 정말 자랑스럽다"면서 "시즌2가 그 발전을 이어갈 수 있는 작품이 되길 바라며, 한국 시청자분들도 이 작품을 자랑스러워해 주셨으면 좋겠다"는 바람을 전했다.