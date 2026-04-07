강훈식 특사, 사우디·오만·카자흐 출국…“원유·나프타 확보 총력”

중동상황 기자간담회<YONHAP NO-2643> 0 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장이 7일 청와대에서 중동상황 관련 기자간담회를 하고 있다./연합뉴스

강훈식 청와대 비서실장이 중동 정세 악화에 따른 에너지 수급 대응을 위해 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아 해외 순방에 나선다.강 실장은 7일 춘추관 기자간담회에서 "원유와 나프타 추가 확보를 위한 협의를 위해 이날 저녁 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문할 예정"이라고 밝혔다.청와대에 따르면 이번 순방에는 산업통상자원부 등 관계 부처와 에너지 기업들이 함께 참여해 실제 구매 협의와 공급망 확보를 병행할 계획이다. 강 실장은 "고위급 협의가 선언에 그치지 않도록 기업과 긴밀히 협력하고, 유조선이 국내에 도착할 때까지 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.그러면서 "3월 수출액이 861억 달러로 역대 최고를 기록했고, 소비 지표도 증가세를 보이고 있다"면서도 "호르무즈 해협을 통한 도입 비중이 원유 61%, 나프타 54%에 달한다"며 "대체 공급선 확보가 절실한 상황"이라고 밝혔다.의약품과 산업 원자재 등 생활·산업 필수 품목의 공급 안정에도 나서겠다고 했다. 수액제·주사기 등 의료제품 생산에 필요한 나프타와 플라스틱 수지 등을 우선 공급하고, 사재기 등 시장 교란 행위에 대해선 신고센터 운영과 행정지도를 통해 대응한다는 방침이다.아울러 요소수, 페인트, 종량제봉투 등 주요 품목에 대해 '신호등 시스템'을 활용해 수급과 가격 동향을 실시간 점검하고, 이상 징후 발생 시 대체 공급선 확보와 규제 완화 등 대응책을 시행하고 있다고도 했다.현장 점검도 병행하고 있다. 강 실장은 "기업 간담회와 유통 현장 방문을 통해 정책이 탁상 대응에 그치지 않도록 점검하고 있다"고 말했다.그러면서 "국민들은 정부를 믿고 정상적인 경제활동을 이어가 달라"며 "에너지 절약에도 적극 동참해달라"고 당부했다. 이어 "가짜뉴스와 조작 정보 유포는 중대한 범죄 행위"라며 "위법 시 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.