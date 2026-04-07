방사청, 다목적무인차량 사업, ‘공정성 논란’ 정면돌파… “상반기 내 낙찰자 선정 완료”

방사청, “시제기 관리 부실 사실무근” 일축…현대로템 성능확인 기준 동의, 4월 중 절차 착수

이용철 청장, “의도적 사업 지연 시 강력 페널티 부과 등 제도 개선 추진” 고강도 메시지

0402 Gemini MUGV 0 한화 아리온스멧(왼쪽), 현대로템 HR-셰르파 / Gemini생성이미지 자료=방사청, 육군, 한화에어로스페이스, 현대로템,

아시아투데이(4.3.)의 "방사청, 안일한 시험차량 관리에…육군 무인車사업 장기표류 위기" 보도와 관련하여, 방위사업청은 "해당 사업의 모든 절차는 관련 법령과 규정에 따라 정상적으로 추진되고 있다"는 입장을 밝혀왔습니다.방위사업청은 일각에서 제기된 '기울어진 운동장' 논란과 업체 간 갈등설에 대해 "성능확인용 시제 차량이 무단 반출되거나 소프트웨어가 임의로 업데이트된 사실이 없음을 민간 전문가 검증을 통해 확인했다"며 사업 관리 부실 의혹이 없다는 것을 재확인했습니다.또한, "최근 모든 참여 업체가 정부의 성능확인 기준에 동의함에 따라 상반기 내 최종 낙찰자 선정을 목표로 신속히 사업을 추진할 예정"이라며 적기 전력화에 대한 강력한 의지를 피력했습니다. 이에 아시아투데이(4.3.)의 해당 보도 내용을 다음과 같이 바로잡습니다.방위사업청(이하 방사청)에 따르면, 현대로템은 지난달 30일, 정부의 성능확인 기준에 동의하며 참여 의사를 공식 표명했다. 따라서 일각에서 제기된 현대로템의 '평가 불참' 우려에 대해 상황이 정리되었음이 공식 확인됐다.이에 따라 방사청은 오는 4월 6일부터 24일까지 현대로템을 대상으로 한 성능확인 절차를 예정대로 수행할 계획이다. 방사청 관계자는 "성능확인 이후 기종결정평가와 방위사업기획관리분과위원회 등 후속 절차를 신속히 밟아 올해 상반기 안으로 최종 낙찰자를 선정할 것"이라고 강조했다.쟁점이 되었던 한화 측의 '시제품 무단 반출 및 SW 업데이트' 의혹에 대해서도 방사청은 다음과 같이 공식 입장을 밝혔다.△ 시제기 반출 여부: 성능확인용 시제 차량은 외부로 반출된 사실이 전혀 없다. 논란이 된 장비는 성능확인용이 아닌 별도의 장비로, 업체의 장비 회수가 성능확인의 공정성에 영향을 미치지 않는다. △ SW 원격 업데이트 의혹: 민간 전문가들을 통해 검증을 거친 결과, 어떠한 부정 업데이트나 이상 징후도 확인되지 않았다.또한 방사청은 "정부의 행정 미숙이나 관리 부실이라는 주장은 사실과 다르며, 공정하고 투명한 절차를 통해 우수한 장비가 전력화될 수 있도록 철저히 관리하고 있다"고 설명했다.특히 방사청은 업체 간 과당 경쟁이나 이기주의로 인해 군의 핵심 전력화 일정이 지연되는 상황을 좌시하지 않겠다는 입장이다.이용철 방위사업청장은 지난달 19일 기자간담회에서 "업체의 의도적인 사업 지연 행위를 차단하기 위한 제도 개선이 시급하다"고 강조했다. 이는 향후 입찰 과정에서 고의적인 노이즈를 일으키거나 절차를 지연시키는 업체에 대해 '페널티 부과' 등 법령 정비를 통해 엄중히 대응하겠다는 경고로 풀이된다.방사청 관계자는 "육군 미래 전투체계인 '아미 타이거 4.0'의 적기 전력화는 국가 안보와 직결된 사안"이라며 "추가적인 지연 없이 신속하게 사업을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.