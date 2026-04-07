[여행브리핑] 비발디파크 벚꽃 축제 ‘봄봄’ 外

[보도사진1] 소노펠리체 비발디파크 벚꽃단지 일대 0 소노펠리체 비발디파크 벚꽃단지. / 소노인터내셔널 제공

2025121501001300400075431 0 파라다이스 호텔 부산. / 파라다이스 제공

2026대전사이언스페스티벌 포스터 0 코레일관광개발 제공

1. 리솜리조트 솜니아 키즈룸 2종 투시도. S20형(좌)과 S30형(우) 0 리솜리조트 키즈룸. / 호반호텔앤리조트 제공

대명소노그룹 소노인터내셔널은 비발디파크 내 벚꽃 단지에서 벚꽃 축제 '봄봄'을 진행한다. 오는 10~19일 매주 금~일요일에 '봄을 그리다'를 테마로 열린다. 벚꽃 산책로를 중심으로 푸드존, 체험존, 공연존 등 다섯 가지 테마존이 운영된다. 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서는 '봄꽃 여행 지도'를 찾아볼 수 있다. 소노캄 경주, 쏠비치 삼척, 소노캄 제주 등 각 사업장의 봄꽃 명소와 축제 정보를 제공한다. 소노인터내셔널은 봄을 맞아 제철 식음도 출시했다. 소노호텔앤리조트 직영 카페에서는 하동 매실을 활용한 시즌 한정 음료 3종을 맛볼 수 있다. 소노펠리체 비발디파크의 '더 로딘'은 약선 한정식 메뉴 '백년밥상'을 선보인다.파라다이스 호텔 부산은 '프리즘'의 '체크인 갈라 2026'에서 객실 프로모션을 진행한다. 1박 패키지는 '온 더 플레이트' 조식 2인 또는 '라운지 올데이 서비스' 2인 중 선택 사항을 포함한다. 2박 패키지는 실내 사우나 이용권과 함께 '바이레도 트래블 키트'가 제공된다. 각 패키지에는 호텔 내에서 현금처럼 사용 가능한 리조트머니도 담았다. '라운지&조식 패키지'와 '라운지 2+1 패키지' 이용 시에는 본관에서 신관으로의 객실 업그레이드가 적용된다. 해당 패키지들에는 오션스파 씨메르 및 야외 오션스파 풀, 키즈빌리지, 피트니스 클럽 등 부대시설 이용이 포함되며, 씨라이프 부산 아쿠아리움 40% 할인을 제공한다.코레일관광개발은 '2026 대전사이언스페스티벌'와 연계한 특별 기차여행을 운영한다. 오는 18일 서울에서 대전으로 가는 '팔도장터관광열차'가 출발한다. 탑승객 전원에게는 대전 명소 빵을 담은 '빵 키트'가 증정된다. 하행선 4호차는 '꿈씨 패밀리 이벤트 칸'으로 꾸민다. 여행 코스는 '꿈돌이 과학열차' A·B 코스와 힐링 코스 C·D로 나뉜다. A코스는 KAIST와 국립중앙과학관을 미션 형식으로 돌아보고, B코스는 과학 전문 카페에서 천문학 강연을 듣고 국립중앙과학관을 탐방한다. A·B코스 참가 학생들에게는 대전 특화 굿즈가 증정된다. C코스는 한옥 카페 브런치와 대청호 명상정원 산책, D코스는 장태산 자연휴양림과 대전중앙시장, 성심당 방문이 특징이다.호반호텔앤리조트 리솜리조트는 충북 제천의 포레스트 리솜에서 키즈룸 2종을 선보인다. 자체 키즈 브랜드 솜니아의 세계관을 투숙 공간에 구현했다. 솜니아의 캐릭터 '솜'과 '닐라' 인형 등이 객실에 배치돼 아이들에게 동화 속 하루 같은 경험을 제공한다. 시설물은 곡선 위주의 라운드 디자인으로 마감해 안전성을 높였다. 사이드가드와 유아용 변기 커버, 키즈 전용 로브 등 편의 용품도 갖췄다. S30 타입은 거실 중앙의 대형 트리하우스와 나선형 실내 슬라이드가 있어 아이들이 신체 활동을 하기 좋다. 트리하우스 하부에는 놀이와 휴식을 위한 비밀 침대 공간도 마련했다. S20 타입은 원목 미끄럼틀과 아치 구조물, 텐트 하우스를 배치했다. 부모가 쉬면서도 아이의 움직임을 확인할 수 있는 구조도 장점으로 꼽힌다.