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[포토] 롯데百 “아삭한 식감에 높은 당도…산지 직송 ‘고흥 햇양파’ 맛보세요”

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김지혜 기자

승인 : 2026. 04. 07. 17:12

1. 서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하 1층 식품관에서 모델이 햇양파를 들고 있다
아시아투데이 = 7일 서울 중구 롯데백화점 본점 지하 1층 식품관에서 모델들이 햇양파를 소개하고 있다. 롯데백화점은 오는 12일까지 수도권 16개 점포에서 전라남도 고흥의 햇양파를 판매한다. 전남 고흥 햇양파는 풍부한 일조량과 해풍을 맞고 자라 높은 당도를 자랑한다. /롯데백화점

김지혜 기자

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