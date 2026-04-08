전주페이퍼, 전주한지박물관 통해 지역사회 문화 나눔 이어가

30년 무료 운영 문화공간…예술가 협업으로 시민과 소통

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4/7~6/13 전주한지박물관 기획전시실에서 진행되는 서미나 작가의 '채움, 그리고 공감' 기획초대전 / 전주페이퍼 제공

국내 대표 제지기업 전주페이퍼가 운영하는 전주한지박물관이 예술가 협업 전시를 통해 지역 문화공헌 활동을 이어가고 있다.

전주페이퍼는 ESG 경영과 친환경 설비 투자 전략의 일환으로 지난 30년간 전주한지박물관을 무료로 운영하며 시민들에게 문화 향유 기회를 제공해왔다.

전주한지박물관은 전통 한지의 가치를 보존하고 확산하기 위해 설립된 국내 최초 한지 전문 박물관이다. 시민과 예술가가 함께 소통하는 지역 대표 문화공간으로 자리 잡았으며, 최근에는 공모 중심 운영에서 벗어나 예술가와의 협업을 기반으로 실험적 전시를 선보이고 있다.

이번 전시는 4월 7일부터 6월 13일까지 열리는 서미나 작가의 기획초대전 ‘채움, 그리고 공감’이다. 종이를 활용한 반입체 조형 작업을 통해 ‘채움’의 의미를 탐구하며, 꽃을 모티브로 감정과 기억, 순수함을 시각화한 작품들이 전시된다.

작가는 조소 전공을 바탕으로 평면과 입체의 경계를 넘나드는 작업을 이어오고 있으며, 한지의 물성과 시간성을 활용해 감정과 기억을 조형적으로 표현해왔다. 특히 ‘데이지’를 소재로 순수성과 내면의 감정을 반복적으로 드러내며 과거와 현재를 연결하는 작업을 선보인다.

전시는 ‘비어 있음에서 채움으로’ 이어지는 공간 구성을 통해 관람객이 감정의 흐름을 체험할 수 있도록 기획됐으며, 참여형 프로그램도 함께 운영돼 개인의 감정이 공감으로 확장되는 경험을 제공한다.

전주한지박물관은 연간 5~6회의 기획전시를 통해 다양한 장르의 작가들과 협업하며 신진 작가에게는 창작 기회를, 시민에게는 새로운 문화 경험을 제공하는 상생형 문화공간으로 운영되고 있다.

박물관 관계자는 “이번 전시가 관람객들이 자신의 감정을 돌아보고 공감의 가치를 느끼는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 작가와 협업해 지역사회와 예술계가 함께 성장하는 문화공간으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

이번 전시는 전주한지박물관 2층 기획전시실에서 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.