[칼럼] 美-이란 휴전 협상은 ‘평화 아닌 교착 관리’ 의미

중동질서, 구조적 불안 안고 있어

이란 문제, 제한된 현실주의로 귀환

주은식 0 주은식 한국전략문제연구소장

호르무즈 개방을 조건으로 2주간 미국과 이란이 쌍방 휴전키로 하고 휴전 협상에 들어갔다. 이는 평화 구축의 결과라기보다, 이상주의적 명분과 현실적 비용 관리가 결합된 타협의 산물이다. 미국은 핵확산 억제와 중동 질서 유지라는 전략적 목표를 유지하면서도 장기전이 초래할 군사적·재정적 부담과 확전 위험을 통제하려 한다. 반면 이란은 제재 완화와 체제 생존을 최우선 과제로 삼는다.양측 모두 이념보다 생존과 비용 계산에 따라 움직이고 있다. 이번 협상은 충돌을 관리하기 위한 현실적 조정 과정이다. 이러한 협상이 가능해진 배경에는 분명한 구조적 조건이 존재한다. 군사적 압박만으로는 이란의 정책 변화를 강제하기 어렵고, 내부 결속과 반미 정서를 강화시킬 수 있다. 게다가 미국도 장기적 개입은 전략적 부담이 작지 않다. 결국 완전한 승리가 어려운 조건 속에서, 양측은 손실을 관리하는 방향으로 접근하게 된 것이다. 그래서 이번 휴전은 이상주의적 평화 질서의 구현이라기보다, 현실주의적 균형이 작동한 결과다.이러한 현실은 냉전 이후 미국이 추진해 온 리버럴 헤게모니 전략의 구조적 한계를 드러낸다. 미국은 자유민주주의 확산과 개방경제, 국제기구를 통해 세계 질서를 재편하려 했지만, 그 효과는 지역별로 상이하게 나타났다. 유럽과 일부 아시아 지역에서는 일정 수준의 안정과 번영을 가져왔으나, 중동에서는 오히려 갈등과 불안을 심화시키는 결과로 이어졌다. 이는 몇 가지 구조적 요인에 기인한다.첫째, 강한 내셔널리즘과 종교·종파 정체성은 외부의 체제 개입을 '해방'이 아닌 '침략'으로 인식하게 만든다. 둘째, 국가 경계와 정치 질서의 역사적 불안정성은 권력 공백을 반복적으로 발생시키며, 이는 내전과 무장세력의 확산으로 이어진다. 셋째, 석유를 중심으로 한 지정학적 가치는 외부 강대국의 개입을 지속적으로 유발한다. 이란의 경우 중국과 러시아가 전략적 영향력을 확대하는 공간으로 활용되고 있으며, 특히 중국은 일대일로 전략의 거점 확보 차원에서 지속적인 접근을 시도해 왔다. 넷째, 이라크와 리비아 사례에서 보듯 체제 붕괴 이후 안정적 대체 질서를 구축하지 못하면서 혼란이 장기화되는 경향이 나타났다.결국 중동의 불안정성은 외부 개입과 내부 구조적 취약성이 맞물린 결과라고 볼 수 있다. 국제정치학자 존 미어샤이머는 이러한 현상을 국제정치의 본질에서 설명한다. 그는 국가들이 내셔널리즘과 세력균형의 논리에 따라 움직이며, 외부의 가치 확산 시도는 필연적으로 저항을 불러온다고 본다. 이란의 대응 역시 이러한 맥락에서 이해될 수 있다. 외부 압박은 체제 약화를 초래하기보다 내부 결속을 강화하는 방향으로 작용해 왔다. 또한 호르무즈 해협 통제라는 전략적 변수는 세계 경제에 지속적인 불안을 유발하며, 이는 미국의 글로벌 리더십에도 일정한 부담으로 작용하고 있다.더 나아가 리버럴 외교정책은 평화를 지향하면서도, 결과적으로 군사 개입의 빈도와 지속성을 확대하는 경향을 보여왔다. 이라크와 아프가니스탄 사례는 개입이 단기적 성과를 가져올 수는 있으나, 장기적으로는 비용 증가와 지역 불안을 초래할 수 있음을 시사한다. 결국 리버럴 헤게모니는 이상과 현실 사이의 괴리로 인한 구조적 긴장을 내포한 전략이라 할 수 있다. 현재 이란을 둘러싼 상황은 이러한 전략적 모순이 집약적으로 드러나는 사례다. 미국은 핵 문제 해결과 민주주의라는 명분을 유지하면서도, 실제로는 중동 내 영향력 유지와 동맹 관리라는 현실주의적 목표를 동시에 추구하고 있다. 그러나 장기적 군사 개입은 비용 증가와 전략 자원의 분산을 초래한다. 이러한 흐름 속에서 미국은 동맹국과 파트너 국가에 대한 비용 분담 요구를 강화해 왔으며, 이는 향후에도 지속될 가능성이 높다.결국 휴전 협상은 분쟁의 종결이 아니라 전략적 교착 상태를 관리하기 위한 수단이다. 미국이 선택할 수 있는 경로는 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 기존 개입 전략을 유지하는 방식이다. 이는 영향력 유지에는 유리하지만, 비용 부담이 지속적으로 증가한다. 둘째, 핵심 국익에 집중하는 제한적 현실주의로의 조정이다. 이는 가장 현실적인 대안으로 평가된다. 셋째, 전략적 축소를 통한 글로벌 재배치이다. 다만 이는 정치적 제약으로 인해 실현 가능성이 제한적이다.미어샤이머가 제시하듯 현실주의적 전환의 필요성은 분명하지만, 미국의 이념 구조와 동맹 체제를 고려할 때 급격한 변화보다는 점진적 조정이 이루어질 가능성이 크다. 그 결과 미국은 현실주의적 접근과 리버럴 개입주의를 병행하는 이중적 전략을 지속할 것으로 보인다.결국 이란 휴전 협상은 단순한 지역 분쟁의 관리 사례를 넘어, 미국 외교가 직면한 구조적 딜레마를 보여준다. 오늘날 국제정치는 여전히 힘과 정체성, 그리고 생존의 논리에 의해 움직이고 있다. 미국이 이러한 현실을 어느 수준까지 수용하고 조정하느냐가 향후 국제질서의 방향을 좌우하는 핵심 변수로 작용할 것이다.주은식 한국전략문제연구소장※본란의 칼럼은 본지 견해와 다를 수 있습니다.