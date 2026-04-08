다카이치, “27년 초까지 석유 확보” 선언

"호르무즈 봉쇄 대응 미국산 4배 확대, 중남미 등 수입선 다변화" 원유비축분·대체조달 병행…정부, 절약 요청 가능성도

clip20260408113713 0 참의원 예산위원회에서 답변하는 다카이치 일본 총리/사진=연합뉴스

일본 정부가 중동 사태로 인한 원유 공급 불안을 계기로 석유 수입 구조의 대전환에 나섰다. 다카이치 사나에 총리는 7일 저녁, 2026년도 예산이 성립된 직후 총리관저에서 기자단에 "2027년 초까지 필요한 석유 공급을 확보할 수 있는 전망이 섰다"고 밝혔다. 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄로 공급 차질 우려가 높아진 가운데, 미국산 원유 조달을 지난해의 최대 4배 수준으로 확대하고 중동·중남미 등으로 수입선을 다변화하겠다고 밝혔다.다카이치 총리는 "현재로서는 추가 보정예산 편성이 필요하다고 생각하지 않는다"고 말했다. 다만 사태 장기화에 대비해 "국민에게 에너지 절약을 요청할 가능성을 배제하지 않고 임기응변으로 대응하겠다"며 절약 요청 가능성을 언급했다.◇미국산 조달 4배, 홍해 루트도 활용경제산업성에 따르면 일본은 에너지 비축분을 방출하면서 미국산 원유 조달을 크게 늘려 공급망을 보완하고 있다. 다카이치 총리는 "호르무즈 해협을 경유하지 않는 조달이 4월에는 전년 대비 20% 이상, 5월에는 전년의 절반 수준까지 확대될 전망"이라고 설명했다.현재 일본의 원유 수입 중 약 93%가 호르무즈 해협을 통과하고 있다. 정부와 민간기업은 이 높은 의존도를 줄이기 위해 미국 외에도 아시아, 중남미 일부 산유국과 대체 루트를 모색 중이다. 중동 지역에서는 사우디아라비아 서부 홍해 연안 항만을 활용한 비(非)호르무즈 수송이 본격화되고 있다.이 같은 움직임은 일본이 오랫동안 유지해온 중동 중심의 수입 구조를 바꾸는 분수령이 될 것으로 보인다. 일본 정부는 원유·석유제품의 확보에는 "지금 시점에서 필요한 양은 충족됐다"고 강조하지만, 보조금 없이 가격 안정을 달성하기는 어려운 상황이다.다카이치 내각이 이날 성립시킨 2026년도 예산에는 원유 가격 급등에 대비한 추가 대책비가 포함되지 않았다. 이에 따라 국제 유가 변동과 환율이 동반 상승할 경우 가솔린 등 국내 소비자 가격 부담이 커질 가능성이 남아 있다.실제 일본 정부는 2020년대 초반부터 전력·석유 안정 공급을 위해 중동 의존도를 단계적으로 낮추겠다는 방향을 제시해왔다. 그러나 에너지 안보의 현실은 여전히 중동에 집중돼 있었다. 이번 호르무즈 위기와 대체 조달 확대는 일본의 에너지 전략 전환이 더 이상 늦출 수 없는 과제임을 보여주는 사례로 분석된다.한편, 일본 내에서는 석유 확보에 대한 정부의 발 빠른 조치에도 불구하고, 향후 유류세 감면이나 에너지 절약 요청이 재개될 가능성이 제기된다. 다카이치 총리 역시 "정세가 장기화될 경우 모든 선택지를 열어둘 것"이라고 말을 아꼈다.