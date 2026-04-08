한국타이어 티스테이션, 두산베어스 11년 연속 후원한다

올 시즌 두산베어스 메인 스폰서 활동

'한국' 브랜드 프리미엄 위상 강화

[사진자료] 프로야구 두산베어스 스폰서십 0 한국타이어 티스테이션이 11년 연속 프로야구 두산베어스의 스폰서십을 이어가고 있다./한국타이어

한국타이어앤테크놀로지의 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'이 2026 시즌에도 국내 프로야구 두산베어스의 메인 스폰서로 나선다.8일 한국타이어에 따르면 티스테이션은 2016년 이후 11년간 두산베어스와의 스폰서십을 이어오고 있다. 한국타이어는 매년 높은 관중 유입을 기록하는 프로야구를 중심으로 소비자와의 접점을 지속 확대하며, 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'의 인지도 제고에 힘쓰고 있다.특히, 지난해부터는 메인 스폰서로 격상되며, 핵심 파트너로서 티스테이션의 혁신적이고 역동적인 이미지를 한층 부각하고 있다. 2026 시즌 동안 두산베어스 선수단 유니폼을 비롯한 구단 공식 의류에 티스테이션 로고가 부착된다.또 잠실 야구장 내 전광판, 외야 출입구, 상단 벽면 등에서 티스테이션 BI가 입체적으로 노출되며, 현장을 찾은 잠재 고객을 대상으로 브랜드 경험을 자연스럽게 축적할 수 있도록 했다.두산베어스 홈경기 기간 동안 '티스테이션 브랜드 데이'를 포함한 다양한 팬 참여형 프로그램을 확대 운영할 계획이다. 특히 올해는 경기장 내외를 아우르는 온·오프라인 연계 콘텐츠를 통해 관람객 참여형 마케팅을 강화하고, 브랜드 친밀도 제고에 주력할 방침이다.