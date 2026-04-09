[사설] 파국 피한 중동戰… 종전까지 긴장 늦춰선 안돼

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미국과 이란이 협상 시한을 불과 90분 앞두고 8일(한국시간) 극적으로 2주간 휴전에 합의했다. 중동전쟁이 발발 39일 만에 소강 국면을 맞게 돼 최악의 파국은 면했다. 국제유가가 한때 19% 폭락하고, 한국을 비롯한 글로벌 증시도 급등하면서 한숨을 돌렸다. 우리로선 호르무즈 해협 안에 한 달 이상 발목이 잡혀있는 유조선 등 한국 국적 선박들이 무사히 탈출할 수 있도록 정부가 외교력을 발휘하는 게 가장 급선무다. 앞으로 2주간 이란이 호르무즈 해협을 개방하기로 함에 따라 중동산 원유·나프타 공급에도 일단 숨통이 트일 것으로 기대되지만, 아직 안심할 단계는 물론 아니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적인 개방에 동의하는 조건으로 2주간 이란에 대한 공격을 중단하는 데 동의한다"고 밝혔다. 휴전은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 등의 요청을 수용한 결과다. 이란도 이날 최고 국가안보회의 성명을 통해 "역사적 승리를 거뒀다"며 "(이란 측이 제시한) 10개항의 종전안을 미국이 전부 수용했다"고 발표했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관도 "공격이 중단되면 방어 작전을 종료하겠다"며 "2주간 호르무즈 해협 안전 통항이 가능하다"고 밝혔다. 또 다른 전쟁 당사자인 이스라엘도 휴전에 동의하고 공격을 중단하기로 했다.이로써 트럼프가 한국시간 8일 오전 9시까지 합의 불발 시 이란의 교량, 발전소 등을 전방위 타격하겠다고 위협한 최악의 상황에서는 일단 벗어났다. 하지만 아직 넘어야 할 산들이 많다. 백악관 관계자는 휴전은 호즈무즈 해협 개방 시점부터 발효된다고 했고, 이란도 성명을 통해 이를 확인했지만 실제 언제부터 선박 통항이 가능할지는 아직 불확실하다. 산업통상부는 이날 "현재 호르무즈 해협의 통항 가능 여부를 확인 중"이라고 밝혔을 뿐 정확한 일정은 내놓지 못했다. 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 국적 선박은 유조선 7척을 포함해 총 26척이다. 한국인 선원은 모두 173명에 달한다. 해양수산부가 내린 호르무즈 해협 통항 자제 권고부터 해제해야 선박 통행이 가능하다. 범정부 차원에서 외교 역량을 총동원해 신속하고 안전한 통항이 가능하도록 해야 할 것이다.양측의 휴전 합의가 완전한 종전에 이를 수 있을지도 불확실하다. 미국과 이란은 오는 10일부터 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 2주간 대면 휴전 협상을 진행한다. 이란이 파키스탄을 통해 미국에 전달한 10개 종전안에는 호르무즈 해협에 대한 이란의 지속 통제, 우라늄 농축권 수용, 1·2차 경제제재 전면 해제, 중동 내 미군 전투 병력 철수, 전쟁 피해 배상금 지급, 해외 동결자산 반환 등이 포함됐다. 트럼프는 "이것이 협상의 적합한 기반이라고 믿는다"고했지만, 뜯어보면 하나같이 수용하기 어려운 조건들이다. 게다가 양측이 제각각 전쟁에서 승리했다고 강변하고 있어 모두를 만족시킬 협상 결과를 이끌어내기 쉽지 않을 것이다.정부는 종전 협상이 틀어지는 최악의 상황까지 염두에 두고 만반의 대비 태세를 갖춰야 한다. 중동의 석유시설이 상당 부분 피격 및 손상을 입은 만큼 이참에 원유 공급처를 미국이나 러시아·아프리카 등으로 다변화해야 할 것이다. 호르무즈 개방과 통행료 철폐를 위한 국제적 논의에 적극 참여해야 함은 물론이다. 관세 및 통상 협상, 주한미군 운용 등과 관련해 종전 후 미국에서 날아올 '청구서'에 대비해 한미 동맹 강화에도 바짝 신경을 써야 한다.