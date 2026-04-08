닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

‘하늘의 눈’ 국산 중고도 정찰용 무인항공기 1호기, 출고식 거행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260408010002614

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 04. 08. 16:56

10km 이상 상공 비행, 목표물 24시간 실시간 정찰
260408 [방사청 사진자료] 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기 출고식 개최-1
8일 부산 대한항공 테크센터에서 국산 중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 양산 1호기의 출고식이 개최됐다. /방위사업청
국산 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기 출고식이 거행됐다. MUAV가 전략화될 경우 적 전략표적을 실시간으로 감시·대응할 수 있는 독자적 능력을 갖추게 된다.

방위사업청은 8일 부산 대한항공 테크센터에서 MUAV 양산 1호기 출고식을 개최했다고 밝혔다.

MUAV는 방사청·국방과학연구소(ADD) 주관 하에 대한항공·LIG D&A·한화시스템 등이 개발·양산에 참여한 국내 최초 전략급 무인항공기다. 출고된 1호기는 길이 13m, 폭 26m의 강한 1200마력 터보프롭 엔진을 장착했으며 고도 10km 이상 상공을 비행하며 지상 목표물을 정찰할 수 있는 것으로 알려졌다.

특히 MUAV는 국산화율 90%에 달한다. 이를 전략화할 경우 적 전략 표적을 365일 24시간 고성능 카메라·센서로 실시간 감시·대응할 수 있는 독자적 능력을 갖추게 된다고 방사청은 설명했다.

이용철 방사청장은 "오늘의 성과는 대한항공을 비롯한 여러 방산 기업과 연구자들의 헌신적 노력의 결실이다. MUAV는 우리 군의 감시·정찰 능력을 비약적으로 향상시키고 자주국방 기반을 강화하는 동시에 대한민국을 항공산업 강국으로 도약시키는 데 기여할 것"이라고 전했다.

MUAV는 공군 수락시험을 거쳐 2027년부터 순차적으로 인도돼 임무를 수행할 계획이다.

한편 이번 행사에는 이 방사청장을 포함해 공군참모차장, 국방부 전력정책국장, 합참 제2전력기획처장, 국방과학연구소장, 국방기술품질원장 등 300여 명이 참석해 진행됐다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기