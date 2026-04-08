“비싼 값에 팔린다”… 동남아 마약조직 ‘놀이터’된 한국

국가정보원은 7일 태국 마약통제청(ONCB)이 긴급히 검거를 요청해온 국제 마약조직 총책 태국인 T(43)씨를 법무부·경찰과 함께 서울 강남의 호텔에서 전날 붙잡아 이날 오전 태국으로 추방했다고 밝혔다. /제공=국가정보원