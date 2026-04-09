닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

차은우, 납세 논란 직접 사과 “세금 모두 납부…책임 회피 않겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260409010002701

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 04. 09. 08:40

자료=차은우 인스타그램/ 그래픽=박종규 기자

가수 겸 배우 차은우가 최근 불거진 납세 논란과 관련해 직접 입장을 밝히고 사과했다.

차은우는 자신의 인스타그램을 통해 "최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "행정 절차가 진행되는 과정에서 신중할 수밖에 없어 입장 표명이 늦어졌다"며 재차 고개를 숙였다.

그는 국세청의 절차와 결과를 존중한다는 입장을 밝히며 "관련 세금을 모두 납부했다"고 설명했다. 또한 "남은 절차에도 성실히 임하겠다"고 덧붙였다.

이번 논란에 대해 차은우는 책임을 회피하지 않겠다는 점도 강조했다. 그는 "충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임은 모두 저에게 있다"며 "'몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"고 밝혔다.

특히 법인 설립 과정에서의 판단에 대해 "활동을 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정이었지만, 돌이켜보면 부족했던 부분이 있었다"며 "그 책임은 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다"고 선을 그었다.

차은우는 이번 일을 계기로 자신을 돌아보겠다는 뜻도 전했다. 그는 "많은 사랑을 받아온 만큼 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다"며 "특히 팬들에게 실망을 드린 점이 가장 마음 아프고 죄송하다"고 말했다.

끝으로 그는 "같은 문제가 반복되지 않도록 활동 전반을 보다 신중하고 엄격하게 점검하겠다"며 "제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 모습으로 보답하겠다"고 밝혔다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이란, 호르무즈·핵물질 정면충돌…휴전 속 첫 담판 앞두고 대치 격화

차은우, 납세 논란 직접 사과 “세금 모두 납부…책임 회피 않겠다”

밴스 이끄는 美·이란 첫 직접협상 11일 파키스탄서 시작…레바논 공습 놓고 휴전 ‘균열’

헤그세스 “이란 농축우라늄, 안 넘기면 직접 가져올 것”...트럼프 “이란 핵물질 위성 감시 중”

무뇨스 현대차 CEO “글로벌화 종말”…호르무즈 봉쇄에 공급망 전격 재편

[칼럼] 지성의 상징, 대학 총장이 안 보인다

北, SRBM에 집속탄 탑재해 시험발사…축구장 10개 초토화 주장

지금 뜨는 뉴스

롯데월드타워로 ‘우주 워프’…서울 하늘에 뜬 스타워즈

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

폴스타 4, 프리미엄 EV 존재감…“상품성·신뢰도 입증”

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막