[여의로] 중동 상황에 흔들리는 국내 산업…금융권 ‘선제 대응’ 시험대

손강훈 0

장기화하고 있는 중동 상황으로 인해 국내 산업계 전반에 짙은 위기감이 감돌고 있다. 사태 초기 원유 수급과 직결된 석유화학 및 정유 업계에 집중됐던 타격은 이제 자동차, 조선, 물류를 넘어 건설업까지 번지는 양상이다. 글로벌 공급망 차질과 원자재 가격 급등이 복합적으로 작용하며 기업들의 경영 부담이 전방위적으로 가중되는 모양새다.특히 건설 현장의 상황은 심상치 않다. 석유화학 산업의 기초 원료인 나프타 수급 불안이 지속되면서, 이를 가공해 만드는 레미콘 혼화제, 각종 플라스틱 마감재, 그리고 정유 과정의 부산물인 아스팔트 등 핵심 건설 자재의 공급망이 심하게 흔들리고 있다. 자재 수급 차질은 곧바로 공기 지연과 공사비 증액으로 이어지고, 이는 다시 고금리 상황 속 건설사들의 막대한 금융비용 부담으로 직결되는 뇌관으로 작용한다.이러한 위기감은 연일 이어지는 정부 합동 간담회에서도 고스란히 확인된다. 지난 7일 금융위원회는 '중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회'를 열었고, 8일에는 국무조정실과 국토교통부, 금융위원회가 함께 '건설·금융업권 합동 간담회'를 진행했다. 주목할 점은 당국과 금융권의 대응이 부실이 터진 후 수습하던 과거의 사후약방문식 관행을 버리고, 특정 업종 구제를 넘어 국내 산업 생태계 전체의 연쇄 부실을 막기 위한 '선제적 총력전'의 형태를 띠고 있다는 것이다.이는 지원 규모에서 확인할 수 있다. 정책금융기관은 피해 기업의 유동성 애로를 해소하기 위해 신규 자금 지원 규모를 기존 20조3000억원에서 24조3000억원으로 즉각 확대했다. 향후 추경이 통과되면 26조8000억원까지 규모가 늘어난다.5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협) 등 민간 금융권도 53조원 이상의 자체적인 신규 자금 공급 방안을 마련했다. 도합 80조원에 육박하는 유동성이 산업 전반의 방어막으로 투입되는 셈이다. 이억원 금융위원장 역시 건설업계 간담회에서 지원 대상과 규모의 유연한 확대를 공언하며 선행 산업부터 후방 산업까지 아우르는 촘촘한 방어망 구축을 예고했다.산업 전반의 체질 개선을 위한 조치도 이뤄진다. 이달 조성을 마치는 1조원 규모의 '기업구조혁신펀드 6호'는 석유화학은 물론 반도체, 자동차, 디스플레이, 철강, 이차전지 등 6대 주력 산업의 사업 재편과 재무구조 개선에 집중 투입될 예정이다.현재의 위기는 일시적인 자금난을 넘어 글로벌 공급망 재편이라는 구조적 변화와 맞물려 있다. 그렇기에 단편적인 지원만으로는 위기 대응에 한계가 분명하다. 정부의 선제적 방어막이 실효성을 거두기 위해서는 적기적소에 자금이 도달할 수 있는 신속한 집행력과 세밀한 현장 모니터링이 필수적이다.금융당국이 현장의 목소리를 듣기 위해 진행하는 릴레이 간담회가 단순한 일회성 이벤트에 그쳐서는 곤란하다. 국내 산업 전반의 구조적 전환과 위기 극복을 돕는 정교하고 냉철한 선제적 금융 정책으로 안착할 수 있도록 각별한 관리가 필요한 시점이다.