“착오로 수거, 이미 사망” 반려견 훔쳐 간 업자, 시신반환도 거부

개 0 /인터넷 커뮤니티

한 인터넷 커뮤니티에 올라온 반려견 실종 사연이 확산되며 공분을 사고 있다.작성자 A씨는 최근 게시글을 통해 "개를 수거하는 업자가 자택 마당에 무단으로 침입해 반려견을 차량에 싣고 데려갔다"고 주장했다. A씨는 CCTV 확인 결과, 해당 인물이 별도의 허락 없이 주거지에 들어와 반려견을 데려가는 장면이 촬영됐다고 설명했다.A씨에 따르면 이후 확인 과정에서 해당 인물은 "원래 다른 집 반려견을 데려가기로 했으나 착오로 A씨의 반려견을 데려갔다"는 취지로 해명한 것으로 전해졌다. 그러나 A씨는 "사전 확인 절차 없이 타인의 주거지에 침입해 반려견을 데려간 행위는 납득하기 어렵다"고 밝혔다.또한 A씨는 "반려견이 이미 사망한 상태라는 말을 들었으며 장례를 위해 사체 반환을 요청했지만 이후 연락이 끊겼다"고 주장했다. 해당 반려견은 약 5년간 함께 생활해 온 가족과 같은 존재였던 것으로 전해졌다.이 사연이 공유되면서 온라인상에서는 비판 여론이 이어지고 있다. 일부 이용자들은 "단순 오인이 아니라 의도적인 행위일 가능성이 있다"고 의심했으며, "무단 침입과 재물 손괴 등 법적 책임을 물어야 한다"는 반응도 나왔다. 반려견 반환과 처벌을 요구하는 목소리도 이어지고 있다.