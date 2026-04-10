CJ ONE, 티빙 콘텐츠로 만든 ‘원픽매치’ 진행

티빙 인기 콘텐츠 활용한 참여형 이벤트

CJ ONE 포인트·티빙 이용권 지급

[사진1] 좋아하는 TVING 콘텐츠, CJ ONE에서 'ONE PICK!' 하자 0 CJ ONE이 '원픽매치'를 진행한다./CJ올리브네트웍스

CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 CJ ONE이 티빙 콘텐츠를 주제로 한 참여형 이벤트 'ONE PICK! 매치(원픽매치)'를 진행한다.10일 CJ올리브네트웍스에 따르면 오는 12일까지 진행되는 이번 '원픽매치'는 CJ ONE 앱을 통해 참여 가능한 투표형 이벤트로 매일 새롭게 제시되는 질문에 대해 두 가지 선택지 중 하나를 고르는 방식이다. 하루 1개의 질문이 공개되며 CJ ONE 회원이라면 누구나 하루 한 번 참여할 수 있다.이번 이벤트는 티빙 대표 콘텐츠를 메인 테마로 구성했다. 드라마, 예능 등 티빙 오리지널 및 인기 콘텐츠를 활용한 질문을 통해 CJ ONE 회원들이 자신의 취향을 자연스럽게 발견하고 즐길 수 있도록 했다.드라마 콘텐츠와 연계한 질문으로는 '현실 소개팅에서 마주할 수 있는 빌런은?', '내가 건물주가 된다면?' 등이 있으며 예능 콘텐츠를 활용해 '연극에서 내가 원하는 역할을 친구가 맡았다면?', '더 취향인 힙합은?' 등 다양한 상황 속 선택을 제시한다. 여기에 최근 KBO리그 시즌 개막에 맞춰 '직관 vs 집관', '거실에서 큰 TV vs 침대에서 휴대폰' 등 스포츠 관람 취향을 묻는 질문도 준비됐다.이벤트에 참여해 투표한 CJ ONE 회원 전원에게는 CJ ONE 포인트 또는 티빙 스탠다드 이용권 1개월권이 즉시 지급된다. 특히 각 투표 문항에는 관련 티빙 콘텐츠로 바로 이동할 수 있어 시청 편의성도 강화됐다.CJ ONE 관계자는 "티빙의 인기있는 콘텐츠를 바탕으로 회원들의 취향을 함께 즐길 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"며 "재미는 물론 실질적인 혜택까지 경험할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.