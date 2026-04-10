사라진 한화 이글스 유튜브 실버버튼, 당근 판매글 등장 후 삭제

0 도난당한 한화이글스 유튜브 채널 이글스 TV의 실버버튼 사진/인터넷 커뮤니티 / 그래픽=박종규 기자

프로야구 구단 한화 이글스의 공식 유튜브 채널 '이글스TV'가 구독자 10만 명 돌파로 받은 실버버튼 기념패가 중고 거래 플랫폼에 등장했다가 삭제된 사실이 알려졌다.



최근 온라인 커뮤니티에는 이글스TV의 유튜브 실버버튼 기념패가 당근마켓에 올라왔다는 게시글이 확산됐다. 해당 판매글에는 "벽걸이용으로 사용할 수 있도록 뒷면에 고리가 있다. 사진 그대로의 상태"라는 설명이 담겼으며, 초기 12만 원이던 가격은 이후 15만 원으로 인상된 뒤 예약 상태로 전환된 것으로 전해졌다. 현재 해당 게시글은 삭제된 상태다.



문제는 이 기념패가 단순 개인 소유물이 아닌 구단 소유 물품일 가능성이 제기되면서다. 한화 이글스 측에 따르면 해당 실버버튼은 2024년까지 대전 한화생명 이글스파크에 전시돼 있었으며, 지난해 3월 신구장 이전을 준비하는 과정에서 사라진 것으로 파악됐다.



구단은 물품 이동 과정에서 분실된 것으로 추정하고 있으며, 온라인에 올라온 판매글을 확인한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.