닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

李대통령 “저질들에 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260603010000920

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 06. 03. 11:04

Advertisements

Advertisements

소중한 한 표 행사하는 이재명 대통령 부부
이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표를 하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 6·3 지방선거일인 3일에도 투표를 독려했다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요"라고 썼다.

이 대통령은 또 다른 X글에서 국민권익위원회가 부동산 부정부패 사건 신고인에게 포상금 20억원을 지불했다는 글을 공유하면서도 투표를 독려했다.

이 대통령은 "부동산투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체불가 핵심국가로 가야한다. 얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"며 "단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 썼다.

앞서 이 대통령은 지난 달 30일 "투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것"이라며 "투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다"고 말했다.

이튿날인 31일에도 "주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것"이라고 하며 투표를 독려했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 지난달 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터 사전투표를 했다. 이 대통령은 이날 공개 일정이 없다.
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“장동혁이야” 몰려든 청년들…홍대·종로서 자정까지 셀카 행렬

[마켓파워]“상법개정 취지 무색하네” 금감원, 우리금융 주식교환 퇴짜 배경

그리어 美무역대표, 한국 철강 사례로 정부개입 비판…301조 관세 가능성 부각

루비오 “이란 핵 보유 땐 北보다 심각”…이란 제재완화, 핵 양보에만 조건부 연계

레바논 공격 중단한 네타냐후에 내부 비판…“美의 완전한 속국”

[사설] 물가 3.1% 급등… 금리인상 대비 ‘빚투’ 줄여야

[2026 지선] “낮엔 더울 것 같아서”…새벽부터 투표소 ‘오픈런’

지금 뜨는 뉴스

두 달 넘은 소양호 어류 폐사 미스터리…이달 중 최종 원인 나온다

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다