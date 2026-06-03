李대통령 “저질들에 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요”

소중한 한 표 행사하는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표를 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 6·3 지방선거일인 3일에도 투표를 독려했다.이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요"라고 썼다.이 대통령은 또 다른 X글에서 국민권익위원회가 부동산 부정부패 사건 신고인에게 포상금 20억원을 지불했다는 글을 공유하면서도 투표를 독려했다.이 대통령은 "부동산투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체불가 핵심국가로 가야한다. 얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"며 "단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 썼다.앞서 이 대통령은 지난 달 30일 "투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것"이라며 "투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다"고 말했다.이튿날인 31일에도 "주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것"이라고 하며 투표를 독려했다.이 대통령과 김혜경 여사는 지난달 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터 사전투표를 했다. 이 대통령은 이날 공개 일정이 없다.