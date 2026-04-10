우미건설, ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’ 분양…743가구 규모 조성

1 0 평택 고덕 우미린 프레스티지 투시도.

우미건설 컨소시엄은 경기도 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 내 Abc-36블록에서 '평택 고덕 우미린 프레스티지'를 분양한다고 10일 밝혔다.해당 단지는 분양가 상한제가 적용되는 민간분양 단지로, 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡, 총 743가구 규모다.고덕국제화계획지구는 대규모 반도체 생산기지인 삼성전자 평택캠퍼스의 배후주거지다. 단지에서 도보권에 평택시청·시의회(공사중)가 이전하는 행정타운과 국제교류단지가 계획돼 있다.교통 여건도 우수하다. 평택지제역에서 수서고속철도(SRT)를 이용하면 수서까지 도달할 수 있으며, 수도권 전철 1호선(서정리역, 평택지제역)과 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 주요 거점으로의 접근성이 뛰어나다.향후 수원발 고속철도(KTX·계획), 수도권광역급행철도(GTX)-A·C 노선 연장(계획), 간선급행버스(BRT) 노선(계획) 등이 추가로 확충되면 광역교통 여건은 한층 강화될 전망이다.단지 옆으로 고덕8초(예정)를 비롯해 도보권 내 중·고등학교가 예정돼 있고, 도보권 근린상업용지와 업무·의료용지가 계획돼 있다. 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 녹지 환경도 갖추고 있다.단지는 4베이 판상형 위주로 설계됐으며, 남향 위주 단지 배치로 채광과 통풍을 확보했다. 지상에 주차공간이 없는 단지로 가구당 1.5대의 주차공간으로 설계(근린생활시설 주차장 제외)됐다. 피트니스 클럽 등 커뮤니티 시설을 갖췄다.