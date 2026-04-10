동문건설, ‘용인 고림 동문 디 이스트’ 견본주택 개관

용인 고림 동문 디 이스트 항공 조감도 0 용인 고림 동문 디 이스트 항공 조감도.

동문건설이 경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원에 짓는 '용인 고림 동문 디 이스트'의 견본주택을 10일 개관하고 본격적인 분양에 나선다. 해당 단지는 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 총 350가구 규모다. 전용면적 59㎡, 75㎡, 84㎡ 등이 있다.분양 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 청약, 22일 2순위 청약접수를 진행한다. 당첨자 발표는 오는 29일이며, 정당계약은 오는 5월 11~13일이다.해당 단지는 교육 환경이 우수하다. 단지 반경 500m 이내에 유치원(신설 예정)을 비롯해 고진초, 고진중, 고림고가 위치한 '쿼드러플 학세권'이다. 단지 바로 앞에 고림2지구 문화공원이 조성될 예정이며, 경안천 수변공원과 석성산 등 녹지 공간도 가깝다.생활 인프라도 탄탄하다. 하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청 등 생활 편의시설이 인접해 있고, 고림지구 개발 진행에 따른 상권 확충도 예정돼 있다.에버라인 고진역을 이용해 용인 시내 이동이 편리하며, 기흥역에서 분당선 환승으로 판교 등 주요 업무지구로 이동할 수 있다. 또한 수도권광역급행철도(GTX)-A 구성역을 통한 강남권 접근이 가능하고, 경강선 연장(예정) 등 광역 철도망 확충 사업도 추진 중이다.단지 인근 용인IC를 통해 영동고속도로와 수도권 제2순환고속도로 진입이 수월하며, 세종포천고속도로 동용인IC 개통이 예정돼 있다.단지는 남향 위주 단지 배치에 4베이 맞통풍 위주로 설계해 채광과 통풍 효율을 높였고, 지상에 차가 없는 공원형 단지로, 녹지 공간과 테마 조경공간을 계획했다.단지에 올인원 주거 통합 서비스(4년간 무상지원)를 적용해 생활 편의성을 한층 높였다. 전용 애플리케이션을 통해 조명·난방 등 다양한 기기를 제어 및 모니터링하는 스마트홈 등을 이용할 수 있다.