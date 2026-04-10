지인에 흉기 휘두른 중국인 구속송치…살인미수 혐의

서울 금천경찰서 0 서울 금천경찰서/아시아투데이DB

지인과 말다툼을 벌이다 흉기로 상해를 입힌 혐의를 받는 50대 중국 국적 남성이 검찰에 구속 송치됐다.서울 금천경찰서는 10일 오전 50대 중국 국적 남성 A씨를 살인미수 혐의로 구속 송치했다.A씨는 지난 5일 오후 1시께 금천구의 한 오락실에서 개인적인 문제로 말다툼하던 지인을 흉기로 찌르고 도주한 혐의를 받고 있다.경찰은 피해자 신고를 받고 출동해 20여 분 만에 현장에서 빠져나간 A씨를 붙잡았다. 피해자는 복부를 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받았고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. A씨는 불법체류자인 것으로 전해졌다.