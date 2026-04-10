닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

지인에 흉기 휘두른 중국인 구속송치…살인미수 혐의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260410010003193

글자크기

닫기

이하은 기자

승인 : 2026. 04. 10. 14:21

서울 금천경찰서
서울 금천경찰서/아시아투데이DB
지인과 말다툼을 벌이다 흉기로 상해를 입힌 혐의를 받는 50대 중국 국적 남성이 검찰에 구속 송치됐다.

서울 금천경찰서는 10일 오전 50대 중국 국적 남성 A씨를 살인미수 혐의로 구속 송치했다.

A씨는 지난 5일 오후 1시께 금천구의 한 오락실에서 개인적인 문제로 말다툼하던 지인을 흉기로 찌르고 도주한 혐의를 받고 있다.

경찰은 피해자 신고를 받고 출동해 20여 분 만에 현장에서 빠져나간 A씨를 붙잡았다. 피해자는 복부를 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받았고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. A씨는 불법체류자인 것으로 전해졌다.
이하은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기