SKT, Arm·리벨리온과 AI 데이터센터 사업 맞손

[인포그래픽] SKT, CPU+NPU AI 서버 설루션 개발...AI 데이터센터 경쟁력 강화 나선다 0 /SK텔레콤

SK텔레콤과 글로벌 반도체 설계 기업 Arm, 국내 AI 반도체 스타트업 리벨리온이 AI 데이터센터 사업 협력에 나선다.SK텔레콤은 Arm, 리벨리온과 차세대 AI 인프라 혁신을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약을 통해 3사는 Arm이 새롭게 출시한 'Arm AGI CPU'와 리벨리온이 올해 3분기 출시 예정인 '리벨카드'를 서버에 같이 탑재해 AI 추론 성능을 높일 수 있는 솔루션을 공동 개발하고 SK텔레콤의 AI 데이터센터에서 실증한다.이번 협력의 배경에는 AI 산업이 AI 모델을 만드는 '학습'에서 실제 서비스를 제공하는 '추론'으로의 패러다임 변화가 있다. AI 인프라의 핵심 과제도 학습을 위한 막대한 연산 능력보다는 얼마나 적은 전력으로 얼마나 빠르고 저렴하게 AI 서비스를 제공할 수 있느냐로 변하고 있다. 추론은 365일 쉬지 않고 작동해야 되기 때문에 전력 효율이 곧 비용 경쟁력과 직결된다.AI 추론은 학습과 달리 상대적으로 가벼운 연산을 빠르고 반복적으로 처리하는 작업이다. GPU는 이런 추론 작업에도 사용할 수 있지만, 과도한 전력을 소모하고 비용이 높다. 이에 업계에서는 추론에 특화된 전용 칩, NPU가 새로운 대안으로 부상하고 있다.NPU에 CPU를 결합하는 이유도 명확하다. 실제 AI 서비스 운영에서는 AI 연산 외에도 데이터 입출력, 네트워크 통신, 메모리 관리, 작업 스케줄링 등 다양한 범용 처리가 동시에 필요하다. CPU가 시스템의 '관제탑' 역할을 하며 데이터 흐름과 시스템 운영을 총괄하고, NPU가 AI 추론 연산을 전담하는 '이종 컴퓨팅' 구조는 시스템의 성능과 효율을 높일 수 있다.SK텔레콤은 해당 솔루션이 적용된 서버를 자사 AI 데이터센터에 탑재해 성능과 안정성을 검증할 계획이다. 특히 독자 개발한 AI 파운데이션 모델 에이닷엑스 케이원을 운영하는 방안도 검토 중이다.이재신 SK텔레콤 AI 사업개발 담당은 "추론에 최적화된 인프라와 독자 파운데이션 모델을 결합한 풀 패키지를 제공함으로써 AI 데이터센터 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.