SM엔터 “딥페이크 범죄 강경 대응”…피의자 다수 실형 확정

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SM엔터테인먼트가 소속 아티스트를 대상으로 한 허위사실 유포와 딥페이크 범죄 등의 피의자가 처벌 받았다고 공개했다.SM엔터테인먼트는 10일 공식 입장을 통해 "허위 사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 딥페이크, 인신공격, 모욕, 사생활 침해 등 아티스트 개인에게 심각한 피해를 주는 행위에 대해 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.특히 불법 음란 합성물과 관련해 "아티스트를 성적으로 모욕하고 조롱하는 악의적 범행일 뿐 아니라, 정교한 합성으로 당사자라는 오해를 불러일으켜 명예훼손과 이미지 실추로 이어질 수 있는 중범죄"라고 강조했다. 이에 따라 회사 측은 증거 수집과 고소장 제출 등 수사에 적극 협조하고 있으며 재판부에도 엄벌을 지속적으로 탄원하고 있다고 설명했다.그 결과 현재까지 딥페이크 관련 사건 피의자 다수가 검거됐으며, 일부는 징역형과 취업제한 명령, 성폭력 치료 프로그램 이수 등의 처벌을 받았다. 이들 중 상당수는 항소와 상고가 기각되며 형이 확정돼 수감된 상태다.또한 가해자들이 해외 SNS 플랫폼의 익명성을 이용해 범죄를 저지르는 사례가 많지만 SM엔터테인먼트는 미국 내 로펌과 공조하고 수사기관과 협력해 추적을 이어가고 있다고 설명했다.회사 측은 "딥페이크 제작·유포·소지는 매우 엄중한 형사처벌 대상인 만큼 각별한 주의를 당부한다"며 "향후에도 소속 아티스트 권익 보호를 최우선으로 모든 방면에서 대응을 이어갈 것"이라고 말했다.SM엔터테인먼트는 텔레그램, 엑스 , 인스타그램, 디스코드, 디시인사이드 등 주요 플랫폼의 협조에 대해서도 감사의 뜻을 밝혔다.