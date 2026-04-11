세월호 참사 12주기 추모제…“생명안전기본법 제정”

노란빛으로 물든 세종대로…경찰 비공식 추산 약 500명

이태원 참사 유가족협의회 관계자들도 보라색 옷 입고 자리

PYH2026041103100005400_P4 0 세월호 참사 12주기를 닷새 앞둔 11일 광주 동구 5·18민주광장에 마련된 시민분향소에서 추모객들이 분향을 하고 있다. /연합

서울 도심에선 세월호 참사 12주기를 닷새 앞두고 희생자를 추모 행사가 열렸다.11일 4·16연대 등은 오후 4시 16분 서울 중구 숭례문 앞 세종대로에서 세월호 참사 12주기 기억·약속 시민대회를 개최했다. 경찰 비공식 추산으로 약 500명이 모였다.참가자들은 세종대로를 노란빛으로 물들였다. 가방에 노란 리본을 달았고, 어깨엔 노란 종이 나비를 붙였다. 10·29 이태원 참사 유가족협의회 관계자들도 보라색 옷을 입고 자리를 함께했다.참가자들은 '세월호 참사 온전한 진실 완전한 책임', '생명존중 안전사회 건설하자' 등의 구호가 적힌 손팻말을 들고 국가책임 인정과 공식 사과, 비공개 기록 전면 공개. 생명안전기본법 제정과 국가 재난 대응체계 전면 개편 등을 촉구했다.김순길 4·16세월호참사가족협의회 사무처장은 "이태원 골목에서 스러져간 청춘들부터 무안공항 제주항공 여객기 참사로 돌아오지 못한 사람들까지 국가가 지키지 못한 생명은 늘어가고 있다"고 말했다.이어 "우리가 생명안전기본법 제정을 촉구하는 이유도 여기에 있다"며 "참사로 소중한 사람을 잃은 이들이 마음껏 슬퍼하고 왜 그런 일이 벌어졌는지 진실을 알 권리를 지켜주는 최소한의 보호막"이라고 덧붙였다.박세희 4·16연대 공동대표는 법원이 전날 세월호 참사 당일 박근혜 정부 청와대가 만들거나 보고받은 문서 목록을 공개하라는 취지로 판결한 것을 언급하며 "'세월호 7시간 의혹'의 진실이 드러날 시작점이 찍혔다"고 강조했다.한편 행사 중간 인근에서 열린 보수단체 집회 참가자들이 찾아와 "무안공항 참사도 특검하라"고 외치자 현장에 배치된 경찰이 이들을 떨어뜨려 놓기도 했다.