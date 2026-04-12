[포토]3차 석유 최고가격제 3일째, 상승세 둔화

석유 최고가격제 3차 시행 셋째날인 12일 서울의 한 주유소에 기름값이 표시되어 있다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 ℓ당 1992.27원으로 전날보다 0.73원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 0.6원 상승한 1985.8원을 나타냈다.