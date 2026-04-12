靑 “중동 종전선언 때까지 비상체제 유지…후속 협의 지켜봐야“

전은수 대변인, 비상경제 현안점검회의 관련 브리핑<YONHAP NO-5547> 0 전은수 대변인이 12일 청와대 춘추관에서 이날 김용범 정책실장 주재로 열린 비상경제 현안점검회의 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

청와대는 12일 중동 정세와 관련해 명확한 종전 선언이 있을 때까지 비상대응체제를 유지하기로 했다. 미국과 이란 간 휴전 불확실성이 이어지는 만큼 에너지·물가·공급망 관리에 총력을 기울이겠다는 입장이다.전은수 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑에서 "오늘 오후 2시 정책실장 주재로 관계 부처 차관이 참석한 가운데 중동 전쟁에 따른 비상경제 현안을 점검하고 향후 대응 조치를 논의했다"고 밝혔다.이어 "중동전쟁 발발 40일 만에 휴전 합의가 이뤄졌지만 첫날부터 합의가 제대로 이행되지 않았다"며 "후속 협의 가능성은 남아 있는 만큼 상황을 엄중히 관리할 것"이라고 했다.이에 따라 정부는 대통령 주재 비상경제점검회의와 국무총리·부총리 주재 비상경제본부를 유지하는 등 비상 대응 체제를 지속 가동하기로 했다.공급망과 물가 관리를 위한 품목별 '일일 점검 신호등 시스템'도 유지하며, 필요 시 매점매석 금지나 긴급 수급 안정 조치 등 추가 대책도 검토할 방침이다.에너지 수급 대응도 강화된다. 전 대변인은 "정부는 원유 가격이 종전 이후에도 공급망 충격 여파로 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 보고있다"며 "물량 확보와 가격 안정에 총력을 기울일 계획"이라고 말했다.자원안보위기경보 '경계' 단계에 맞춰 공공기관 차량 2부제, 공영주차장 5부제, 민간 자율 5부제도 지속 시행한다.교통 수요 관리 방안도 병행된다. 전 대변인은 "전정부는 승용차 이용을 줄이고 대중교통 이용을 유도하기 위해 추경에 반영된 '모두의 카드' 인센티브를 조기 시행하기로 했다"고 했다.그러면서 "국토교통부는 출퇴근 시간 분산을 유도하기 위해 환급률을 높이고 기준 금액을 낮추는 등 제도 개선을 추진하고, 관련 혜택은 소급 적용하겠다"고 덧붙였다.아울러 추경에 반영된 6783억 원 규모의 나프타 수입단가 차액지원 사업을 바탕으로 공급량을 전쟁 이전 수준까지 회복하는 데 주력하기로 했다.