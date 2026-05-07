[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

쥐띠
36년 빌려줬던 금전 소식이 들리는 날이다.
48년 동서쪽에서 귀인을 만나니 반갑다.
60년 건강 운이 좋아지는 운세이다.
72년 선물로 핸드폰을 받는다.
84년 즐거운 일이 많이 생기는 하루다.
96년 아침부터 쉴 틈 없이 바쁜 날이다.
소띠
37년 실속이 가득하니 마음이 즐겁다.
49년 근심이 사라지니 마음 편하다.
61년 기분이 좋아 콧노래를 부른다.
73년 건강 운이 좋아지는 날이다.
85년 구설수가 사라지는 운이다.
97년 서류 심사를 받는 날이니 최선을 다한다.
범띠
38년 귀인에게 소중한 도움을 받는다.
50년 건강 운이 좋아지기 시작한다.
62년 문서 운이 대길한 날이다.
74년 계약이 큰 어려움 없이 성사된다.
86년 일이 뜻대로 풀리는 날이다.
98년 묵은 근심이 사라지니 마음이 편하다.
토끼띠
39년 운세가 좋아지는 날이다.
51년 귀인을 만나니 기쁘다.
63년 건강 검진에 좋은 결과가 있다.
75년 스트레스를 적게 받는 날이다.
87년 금전 운이 서서히 풀리기 시작하는 운세다.
99년 숨은 실력을 발휘하는 날이다.
용띠
40년 내 물건을 신경 써서 챙겨야 한다. 52년 음식으로 인한 배탈을 주의한다.
64년 진행 중인 일에 재미가 솔솔 생긴다.
76년 투자는 잠시 보류하는 것이 좋다.
88년 능력 있다는 칭찬을 받는다.
00년 일이 내 뜻대로 이뤄진다.
뱀띠
41년 운기가 점점 풍족해진다.
53년 들어오는 운이 왕성해진다.
65년 마음을 비우고 현재에 만족한다.
77년 일이 꼬이다가 거래가 다시 트일 운세다.
89년 운수대통하니 한결 마음이 편해진다.
01년 여행계획은 잠시 미룬다.
말띠
42년 약했던 운이 다시 좋아진다.
54년 일이 잘 풀리니 마음 편하다.
66년 상황이 잘 풀릴 때 일을 추진해야 한다.
78년 구설이 사라지니 기쁜 날이다.
90년 지금보다 더 중요한 위치에 오른다.
02년 일이 막힘없이 진행되니 기쁘다.
양띠
43년 아직 단념하기는 이르다.
55년 근심이 빠르게 사라지는 날이다. 67년 중요한 일들이 한꺼번에 이뤄진다.
79년 재밌는 시간을 보낸다.
91년 서쪽과 남쪽에서 행운이 찾아온다.
03년 상황이 어렵다면 더욱 힘을 내야 한다.
원숭이띠
32년 컨디션이 최고로 좋은 날이다.
44년 부지런하게 움직이니 건강해진다.
56년 귀인이 찾아오니 기쁘다.
68년 신경질이 나더라도 꾹 참는다.
80년 몸살감기를 조심해야 한다.
92년 예전부터 해오던 일에만 주력해야 한다.
닭띠
33년 문서 운이 가득 들어온다.
45년 기운이 나니 음식 맛도 일품이다.
57년 재물 운이 넉넉하니 금상첨화다.
69년 먹을 것이 풍성한 날이다.
81년 구설수가 따라오다가 금세 사라진다.
93년 다툴 일이 생기는 날이니 모임에서 일찍 일어난다.
개띠
34년 조심하지 않으면 다칠 수니 주의해야 한다.
46년 부진하던 일들이 잘 풀린다.
58년 업무량이 갑자기 늘어나니 힘들다.
70년 밝게 웃으니 운이 열린다.
82년 가는 곳마다 좋은 소식을 듣는다.
94년 막혔던 문서 운이 열린다.
돼지띠
35년 조급하게 움직이지 않아야 한다.
47년 집안이 화목하니 모두가 즐거워한다.
59년 좋은 일을 하고 칭찬을 받으니 뿌듯하다.
71년 얻는 것이 많아지는 날이다.
83년 밝은 햇빛이 가득 비추는 날이다.
95년 바라던 소원을 성취하니 운수대통한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장