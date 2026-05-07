[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

용띠

40년 내 물건을 신경 써서 챙겨야 한다. 52년 음식으로 인한 배탈을 주의한다.

64년 진행 중인 일에 재미가 솔솔 생긴다.

76년 투자는 잠시 보류하는 것이 좋다.

88년 능력 있다는 칭찬을 받는다.

00년 일이 내 뜻대로 이뤄진다.