[카드뉴스] 이곳이 무료라고?!…무료에 감성까지 완벽한 작업 공간 찾으세요?

공부하기, 작업하기딱 좋은 곳!?

나름 괜찮은 카페로 공부하러?

매번 가기에는 가격이 부담되기도 하고 너무 고시원 같은 느낌도 별로?

무료인데! 감성까지 완벽한! 이곳!! 소개할게요!

월계도서관

노트북 작업하기 안성맞춤! 깔끔하게 리모델링 된 쾌적한 도서관

주소: 서울 노원구 월계로 319

영업시간: 9:00-20:00(매주 월요일 정기휴무)

DDP매거진라이브러리

복잡한 DDP 속 쉼터 노트북 놓기 편한 데스크부터 감성에 편안함까지 챙긴 쇼파

국내외 잡지를 모두 볼 수 있는 재미까지

주소: 서울 중구 을지로 281

영업시간: 10:00-20:00

오동숲속도서관

말그대로 싱그러운 숲속 안 도서관 인테리어도 나무 그 자체,

앉아만 있어도 힐링이 되는 그림같은 작업공간!

주소: 서울 성북구 화랑로13가길 110-10

영업시간: 9:00-18:00 (매주 월요일 정기휴무)

국회도서관

신분증 보여주고 출입카드 챙기면 넓고 쾌적한 공간이! 누구나 무료!

주소: 서울 영등포구 의사당대로 1

영업시간: 9:00-21:00(매달 2,4번째 토요일 정기휴무)

강동숲속도서관

넓은 통창 뷰에 나무들 푸릇함이 그대로!

개관한지 1년도 안된 최고의 쾌적함! 넓은 공간에 노트북도 무료 대여!

주소: 서울 강동구 구천면로 587

영업시간: 9:00-20:00 (매주 화요일 정기휴무)

마포평생학습관

깔끔하고 조용한 분위기에 노트북 작업도 가능하고 심심할때 만화책도 볼 수있는!

주소: 서울 마포구 홍익로2길 16

영업시간: 8:00-22:00(매달 2,4번째 월요일 정기휴무)

청운문학도서관

한옥 특유의 고즈넉함과 문 밖 폭포까지 공부하기도, 책을 보기도, 사색하기도 딱!

주소: 서울 종로구 자하문로36길 40

영업시간: 9:00-21:00(매주 월요일 정기휴무)

다산성곽도서관

성곽길 사이 자연과 함께 탁트인 뷰까지!

아늑한 분위기는 덤!

주소: 서울 중구 동호로17길 173

영업시간: 9:00-22:00(매주 월요일 정기휴무)

여의도 브라이튼 도서관

55년 만에 여의도에 생긴 1천 평 규모 대규모 공공 도서관

노트북 작업, 공부하기 안성맞춤!

주소: 서울 중구 동호로17길 173

영업시간: 11:00-20:00(매주 월요일 정기휴무)

오늘! 날잡자!

오늘 하루! 이 공간에서!

무료로! 공부도! 작업도!

힐링까지 챙겨보세요!