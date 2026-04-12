6.3 지방선거, 이재명 정부 1년 민심 시험대

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12일 정치권에 따르면 오는 6·3 지방선거는 지역 일꾼을 선출하는 선거인 동시에 중앙정부에 대한 중간 평가의 성격도 띤다. 특히 집권 초기에 치러지는 선거인 만큼 대통령 지지율과 정당 지형이 직접 반영될 가능성이 커 정치적 의미가 적지 않다.
현재까지는 더불어민주당에 유리한 흐름이 감지된다. 최근 각종 여론조사에서 민주당은 40%대 지지율을 유지하고 있고, 이재명 대통령의 국정수행 지지율도 60%대 후반을 기록하며 상승세를 이어가고 있다.
반면 국민의힘은 20%대에 머물며 격차가 벌어진 상황이다. 이에 국민의힘은 "이재명 정부의 독주를 견제해야 한다"는 점을 부각하며 지지층 결집에 나설 것으로 보인다.
청와대 내부에서는 이번 지방선거를 앞둔 '기대감'이 감지된다. 최근 대통령 지지율 상승세와 맞물려 TK(대구·경북)를 비롯한 전통적 보수 지지 기반에서도 민심 변화 조짐이 감지된다는 점에서다. 다만 집권 초기 치러지는 선거인 만큼 결과에 따라 국정운영의 부담이 커질 수 있다는 신중론도 나온다.
정치권은 이번 선거의 핵심 변수로 민생경제를 꼽고 있다. 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승, 경기 둔화 우려가 맞물리며 경제 체감도가 높아지고 있는 데다 주택 공급 부족과 전월세난 등 부동산 문제 역시 변수로 작용할 전망이다.
지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거도 또 다른 변수다.
현역 의원들의 광역단체장 출마가 이어지면서 공석이 된 재보선 출마 지역이 10곳 안팎으로 늘어났다.
박상병 정치평론가는 "여야 협의가 사실상 실종된 상황에서 정쟁만 이어질 경우 여당 역시 부담을 안을 수밖에 없다"며 "민생 현안을 중심으로 합의를 이끌어낼 경우 이는 곧 이재명 정부의 성과로 이어질 수 있다"고 말했다.