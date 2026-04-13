삼성물산-전력거래소, K-전력계통운영시스템 해외 진출 ‘맞손’

전력거래소 전력관제센터 모습 0 전력거래소 전력관제센터 모습./삼성물산

삼성물산 건설부문이 전력거래소와 함께 한국형 전력계통운영시스템(EMS)의 해외 시장 진출 확대에 나선다.삼성물산은 13일 전력거래소와 전력계통운영시스템(EMS)의 기술 실증과 고도화, 사업화, 해외 진출 등을 공동 추진하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이날 협약식은 서울 강동구 상일동 삼성물산 사옥에서 열렸다. 김홍근 전력거래소 이사장 직무대행(부이사장)과 김광호 정보기술처장, 이창욱 삼성물산 에너지솔루션 사업부장(부사장), 표원석 신재생사업본부장, 정기석 신재생기술연구소장 등이 참석했다.전력계통운영시스템(EMS)은 전력의 생산부터 송전, 소비에 이르는 전 과정의 설비 운영 상태를 실시간으로 관찰하기 위한 장치다. 계통 상황에 맞춰 설비를 원격 제어·조정하는 한편 운영 데이터를 분석한다. 안정적이고 효율적인 전력 공급을 뒷받침하는 핵심 인프라로 평가된다.양측은 이번 협약을 통해 전력계통 및 전력시장 운영 역량을 갖춘 전력거래소와 협업해 EMS 기반의 신규 응용기술 개발과 실증을 추진할 계획이다. 해외 전력망 환경에서의 적용 가능성을 검증해 상용화 모델도 구체화한다는 방침이다.특히 삼성물산이 △카타르 △UAE(아랍에미리트) △괌 △호주 등지에서 수행한 △발전소 △배터리에너지저장장치(BESS) △초고압 송전 설비 등 전력 관련 EPC(설계·조달·시공) 사업 경험과 글로벌 네트워크가 EMS의 해외 확산에 시너지를 낼 것으로 기대된다.기술 사업화 단계에서는 현지 기관과의 협력 네트워크를 강화한다. 글로벌 시장 기준에 부합하는 표준화 및 인증 확보를 추진하는 등 수출 기반 확대도 병행 검토한다.이창욱 삼성물산 에너지솔루션 사업부장은 "삼성물산이 보유한 글로벌 에너지 사업 역량을 토대로 국가 연구개발 성과의 사업화를 가속화하고, 차별화된 에너지 솔루션 확보에 집중할 것"이라고 말했다.