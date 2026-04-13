반도건설, 전문건설업 CEO 초청 교육 현장으로 ‘고양 장항 건설’ 선정

1 0 반도건설과 경기지방고용노동청이 주관하는 전문공사업 최고경영자(CEO) 안전보건 아카데미 교육 현장의 모습.

반도건설은 회사의 고양 장항 건설 현장이 현장 위험성평가 능력의 우수성을 인정받아 경기지방고용노동청이 주관하는 전문건설업체 안전보건 아카데미 교육 현장으로 선정됐다고 13일 밝혔다.고양 장항 현장은 반도건설의 프리미엄 주거 브랜드 '카이브 유보라'와 프리미엄 브랜드 상가 '시간'이 적용된 전체 약 1700가구 대규모 주상복합 단지다. 해당 현장은 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주최한 '2025년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 전국 259개 현장 중 건설분야 대상을 수상한 곳이다.경기지방고용노동청은 안전보건경영체계가 미흡한 전문공사업체를 대상으로 안전관리 역량 강화와 자기규율 예방체계 구축 능력을 함양해 사망사고 예방에 기여하고자 이번 교육 과정을 준비했다.경기지방고용노동청이 선정한 전문건설업 30개 업체 최고경영자(CEO)를 대상으로 전체 2주 일정으로 준비된 안전보건 아카데미 교육 중 필수 과정에 해당한다. 반도건설 고양 장항 이세형 소장은 앞서 대상을 수상한 위험성평가 시연을 통해 현장에 방문한 CEO들의 교육을 진행했다.반도건설은 현장 안전 강화와 현장 근로자 직무 능력 함양을 위한 교육도 지속하고 있다. 지난 달 말 이정렬 반도건설 시공부문 대표는 고양 장항 현장을 방문해 현장에 신규 투입된 기술직 근로자의 건물정보모델링(BIM) 증강현실 시연 및 교육을 진행하며 현장 안전과 품질을 직접 챙겼다.이정렬 대표는 "협력사와의 지속적인 기술개발과 현장 안전경영 동반 실천을 통해 이룩한 안전보건경영체계가 다른 건설업계 종사자에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 상생경영을 바탕으로 함께 성장할 수 있는 안전한 현장 근무 환경 조성에 만전을 기울이겠다"고 말했다.